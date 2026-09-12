SuperLiga AJF, etapa a treia: CSM Aiud a încurcat Industria Galda de Jos! La Ocna Mureș, primul eșec pentru ȘF Valea Frumoasei!

SuperLiga AJF, etapa a treia: CSM Aiud a încurcat Industria Galda! La Ocna Mureș, primul eșec pentru ȘF Valea Frumoasei, „Soda dragă” rămâne imbatabilă!

*CSM Aiud – Industria Galda de Jos. 1-1 (0-1)

„Galben-albaștrii” s-au împiedicat de nou-înființata echipă aiudeană și au pierdut primele puncte! CSM Aiud a furnizat surpriza etapei, împotriva unui adversar cu pretenții care câștigase precedentele două dispute, și a predat „lanterna roșie”;

*CS Ocna Mureș – Școala de Fotbal Valea Frumoasei 1-0 (1-0): Un joc încins, cu câte o eliminare de fiecare parte în prima repriză. „Soda dragă”, la prima reprezentație internă, a produs primul insucces pentru echipa de pe Valea Sebeșului, ce avea maximum de puncte;

*CSM Sebeș – Inter Unirea;

*Performanța Ighiu – Spicul Daia Română;

*Academia Șona – Viitorul Sântimbru

Foto Peter SZILAGYI

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