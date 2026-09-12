Accident în Sebeș: Femeie lovită de un autoturism în zona cartierului Mihail Kogălniceanu
Accident în Sebeș: Femeie lovită de un autoturism în zona cartierului Mihail Kogălniceanu
Polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, în zona cartierului Mihail Kogălniceanu, a transmis IPJ Alba sâmbătă, 12 septembrie 2026, la ora 12.40.
Din primele date, o femeie ar fi fost surprinsă și accidentată de un autoturism.
„Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.
Vom reveni cu detalii”, au precizat reprezentanții IPJ Alba.
UPDATE IPJ Alba:
Femeia a suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.
În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a reieșit valoarea de 1,18 mg/litru alcool pur în aerul expirat.
UPDATE FINAL IPJ Alba:
La data de 12 septembrie 2026, în jurul orei 12.20, polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Mihail Kogălniceanu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din municipiul Sebeș, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Mihail Kogălniceanu, ar fi pierdut controlul asupra volanului și a surprins și accidentat o femeie, în vârstă de 27 de ani, care se afla pe trotuar. Ulterior, ar fi acroșat un autoturism care se afla parcat regulamentar, provocând doar pagube materiale în acest caz.
În urma evenimentului rutier, femeia, în vârstă de 27 de ani, din municipiul Sebeș, a suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.
În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a reieșit valoarea de 1,18 mg/litru alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la Spitalul Municipal Sebeș, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | Crucea Roșie Română Filiala Alba a montat două defibrilatoare externe în zonele centrale din Sebeș și Cugir
Crucea Roșie Română Filiala Alba a montat două defibrilatoare externe în zonele centrale din Sebeș și Cugir Crucea Roșie Română Filiala Alba a pus în funcțiune două defibrilatoare externe semiautomate (AED) în zonele centrale din municipiul Sebeș și orașul Cugir. Inițiativa marchează Ziua Mondială a Primului Ajutor (sărbătorită în 12 septembrie) și are ca scop […]
12 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 12 septembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]
12 septembrie 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Benzina se apropie de 10 lei în mai multe stații din oraș. Cât costă motorina
Prețurile carburanților în Alba Iulia: Benzina se apropie de 10 lei în mai multe stații din oraș. Cât costă motorina Albaiulienii care trec sâmbătă, 12 septembrie, pe la cele mai cunoscute benzinării din oraș vor găsi prețuri mai mari la benzină și motorină, după ce carburanții s-au scumpit în ultimele zile. Preț carburanți Alba Iulia […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Video | Stadiul lucrărilor pe una din cele mai importante autostrăzi din România: 42 de km ar putea fi deschiși cu 3 luni înainte de termen
Stadiul lucrărilor pe una din cele mai importante autostrăzi din România: 42 de km ar putea fi deschiși cu 3...
12-13 septembrie 2026 | Alerte de vreme severă: Ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni ale României. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
12-13 septembrie 2026 | Alerte de vreme severă: Ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni ale României. Anunțul...
Știrea Zilei
Video | Percheziții în Apuseni într-un dosar de infracțiuni silvice. Șapte mandate, puse în executare de polițiștii din Alba
Percheziții în Apuseni într-un dosar de infracțiuni silvice. Șapte mandate, puse în executare de polițiștii din Alba În cursul zilei...
Foto | Reabilitarea fostului cinematograf Columna din Alba Iulia, gata… pe hârtie, în așteptarea șantierului: Investiție de 21 de milioane de lei blocată la ordinul de începere. Precizări ale administrației locale
Reabilitarea fostului cinematograf Columna din Alba Iulia, gata… pe hârtie, în așteptarea șantierului: Investiție de 21 de milioane de lei...
Curier Județean
Foto | Crucea Roșie Română Filiala Alba a montat două defibrilatoare externe în zonele centrale din Sebeș și Cugir
Crucea Roșie Română Filiala Alba a montat două defibrilatoare externe în zonele centrale din Sebeș și Cugir Crucea Roșie Română...
12 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Politică Administrație
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care i-au înfiletat la conducerea UM Cugir!”
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care...
Comunicat – drept la replică | PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate
PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate...
Opinii Comentarii
11 septembrie 1867 – Ziua în care Timotei Cipariu a schimbat drumul ortografiei românești
11 septembrie 1867 – Ziua în care Timotei Cipariu a schimbat drumul ortografiei românești 11 septembrie 1867 marchează un moment...
Video | 25 de ani de la atacurile care au zguduit America și au schimbat istoria: Răni care nu se văd în fotografii
25 de ani de la atacurile care au zguduit America și au schimbat istoria: Răni care nu se văd în...