Accident în Sebeș: Femeie lovită de un autoturism în zona cartierului Mihail Kogălniceanu

Polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, în zona cartierului Mihail Kogălniceanu, a transmis IPJ Alba sâmbătă, 12 septembrie 2026, la ora 12.40.

Din primele date, o femeie ar fi fost surprinsă și accidentată de un autoturism.

„Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Vom reveni cu detalii”, au precizat reprezentanții IPJ Alba.

UPDATE IPJ Alba:

Femeia a suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a reieșit valoarea de 1,18 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

UPDATE FINAL IPJ Alba:

La data de 12 septembrie 2026, în jurul orei 12.20, polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Mihail Kogălniceanu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din municipiul Sebeș, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Mihail Kogălniceanu, ar fi pierdut controlul asupra volanului și a surprins și accidentat o femeie, în vârstă de 27 de ani, care se afla pe trotuar. Ulterior, ar fi acroșat un autoturism care se afla parcat regulamentar, provocând doar pagube materiale în acest caz.

În urma evenimentului rutier, femeia, în vârstă de 27 de ani, din municipiul Sebeș, a suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a reieșit valoarea de 1,18 mg/litru alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la Spitalul Municipal Sebeș, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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