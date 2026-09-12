Curier Județean

Accident în Sebeș: Femeie lovită de un autoturism în zona cartierului Mihail Kogălniceanu

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Accident în Sebeș: Femeie lovită de un autoturism în zona cartierului Mihail Kogălniceanu

Polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, în zona cartierului Mihail Kogălniceanu, a transmis IPJ Alba sâmbătă, 12 septembrie 2026, la ora 12.40.

Din primele date, o femeie ar fi fost surprinsă și accidentată de un autoturism.

„Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Vom reveni cu detalii”, au precizat reprezentanții IPJ Alba.

UPDATE IPJ Alba:

Femeia a suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a reieșit valoarea de 1,18 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

UPDATE FINAL IPJ Alba:

La data de 12 septembrie 2026, în jurul orei 12.20, polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Mihail Kogălniceanu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din municipiul Sebeș, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Mihail Kogălniceanu, ar fi pierdut controlul asupra volanului și a surprins și accidentat o femeie, în vârstă de 27 de ani, care se afla pe trotuar. Ulterior, ar fi acroșat un autoturism care se afla parcat regulamentar, provocând doar pagube materiale în acest caz.

În urma evenimentului rutier, femeia, în vârstă de 27 de ani, din municipiul Sebeș, a suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a reieșit valoarea de 1,18 mg/litru alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la Spitalul Municipal Sebeș, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Foto | Crucea Roșie Română Filiala Alba a montat două defibrilatoare externe în zonele centrale din Sebeș și Cugir

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de minute

în

12 septembrie 2026

De

Crucea Roșie Română Filiala Alba a montat două defibrilatoare externe în zonele centrale din Sebeș și Cugir Crucea Roșie Română Filiala Alba a pus în funcțiune două defibrilatoare externe semiautomate (AED) în zonele centrale din municipiul  Sebeș și orașul Cugir. Inițiativa marchează Ziua Mondială a Primului Ajutor  (sărbătorită în 12 septembrie) și are ca scop […]

Citește mai mult

Curier Județean

12 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Bogdan Ilea

Publicat

acum 34 de minute

în

12 septembrie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 12 septembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]

Citește mai mult

Curier Județean

12 septembrie 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Benzina se apropie de 10 lei în mai multe stații din oraș. Cât costă motorina

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

12 septembrie 2026

De

Prețurile carburanților în Alba Iulia: Benzina se apropie de 10 lei în mai multe stații din oraș. Cât costă motorina Albaiulienii care trec sâmbătă, 12 septembrie, pe la cele mai cunoscute benzinării din oraș vor găsi prețuri mai mari la benzină și motorină, după ce carburanții s-au scumpit în ultimele zile. Preț carburanți Alba Iulia […]

Citește mai mult