Trei zone din Alba Iulia vor primi denumiri regale, cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la încoronarea Principelui Carol I ca domnitor al Principatelor Unite Române
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de miercuri, 29 aprilie 2026, se află și un proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Piațeta Regele Mihai I”, „Piațeta Regina Maria” și „Aleea Regimentul 91 Infanterie Regele Ferdinand I” unor zone din Alba Iulia.
Anul 2026 marchează împlinirea a 160 de ani de la unul dintre momentele fondatoare ale statului român modern: încoronarea Principelui Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen ca Domnitor al Principatelor Unite Române, la data de 10 mai 1866.
Având în vedere omagierea acestor momente istorice de importanță majoră, şi totodată în semn de recunoaștere a contribuției inestimabile aduse de membrii Casei Regale a României la unitatea, modernizarea şi apărarea țării, primarul Gabriel Pleșa, inițiatorul acestui proiect de hotărâre propune atribuirea, în municipiul Alba Iulia, a trei denumiri de locuri publice care să perpetueze memoria Regelui Mihai I, a Reginei Maria și a Regimentului 91 Infanterie Regele Ferdinand I.
„Alba Iulia, orașul Marii Uniri din 1 Decembrie 1918, poartă prin vocația sa istorică o responsabilitate deosebită față de memoria celor care au contribuit la înfăptuirea și consolidarea statului național unitar român. Astfel, atribuirea acestor denumiri se înscrie firesc în tradiția orașului de a cinsti valorile naționale fundamentale”, se arată în motivarea demersului.
Concret, rondul de la intrarea în Parcul Unirii, la intersecția Străzii Mihai Viteazu și Bulevardul 1 Decembrie 1918, va deveni „Piațeta Regele Mihai I”.
Numele „Piațeta Regina Maria” va fi atribuit rondului de la intrarea în Parcul Unirii, la intersecția străzii Unirii și Bulevardul 1 Decembrie 1918.
De asemenea, aleea adiacentă Palatului Principilor, cu acces din strada Militari, va deveni „Aleea Regimentul 91 Infanterie „Regele Ferdinand I”.
Printr-un alt proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de miercuri, 29 aprilie 2026, se solicită avizarea mutării Bustului Regelui Mihai I de pe esplanada Muzeului Național al Unirii Alba Iulia în Parcul Unirii, „în oglindă” cu Statuia Reginei Maria.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
