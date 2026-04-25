Trei zone din Alba Iulia vor primi denumiri regale, cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la încoronarea Principelui Carol I ca domnitor al Principatelor Unite Române

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de miercuri, 29 aprilie 2026, se află și un proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Piațeta Regele Mihai I”, „Piațeta Regina Maria” și „Aleea Regimentul 91 Infanterie Regele Ferdinand I” unor zone din Alba Iulia. 

Anul 2026 marchează împlinirea a 160 de ani de la unul dintre momentele fondatoare ale statului român modern: încoronarea Principelui Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen ca Domnitor al Principatelor Unite Române, la data de 10 mai 1866.

Având în vedere omagierea acestor momente istorice de importanță majoră, şi totodată în semn de recunoaștere a contribuției inestimabile aduse de membrii Casei Regale a României la unitatea, modernizarea şi apărarea țării, primarul Gabriel Pleșa, inițiatorul acestui proiect de hotărâre propune atribuirea, în municipiul Alba Iulia, a trei denumiri de locuri publice care să perpetueze memoria Regelui Mihai I, a Reginei Maria și a Regimentului 91 Infanterie Regele Ferdinand I.

„Alba Iulia, orașul Marii Uniri din 1 Decembrie 1918, poartă prin vocația sa istorică o responsabilitate deosebită față de memoria celor care au contribuit la înfăptuirea și consolidarea statului național unitar român. Astfel, atribuirea acestor denumiri se înscrie firesc în tradiția orașului de a cinsti valorile naționale fundamentale”, se arată în motivarea demersului.

Concret, rondul de la intrarea în Parcul Unirii, la intersecția Străzii Mihai Viteazu și Bulevardul 1 Decembrie 1918, va deveni „Piațeta Regele Mihai I”.

Numele „Piațeta Regina Maria” va fi atribuit rondului de la intrarea în Parcul Unirii, la intersecția străzii Unirii și Bulevardul 1 Decembrie 1918.

De asemenea, aleea adiacentă Palatului Principilor, cu acces din strada Militari, va deveni „Aleea Regimentul 91 Infanterie „Regele Ferdinand I”.

Printr-un alt proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de miercuri, 29 aprilie 2026, se solicită avizarea mutării Bustului Regelui Mihai I de pe esplanada Muzeului Național al Unirii Alba Iulia în Parcul Unirii, „în oglindă” cu Statuia Reginei Maria.

Curier Județean

VIDEO | ACCIDENT în Teiuș: Coliziune între 2 autoturisme la intersecția DN1 cu DN 14 B

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

25 aprilie 2026

De

ACCIDENT în Teiuș: Coliziune între 2 autoturisme la intersecția DN1 cu DN 14 B Un accident rutier s-a produs sâmbătă, 25 aprilie 2026, în jurul orei 10.30, la Teiuș. Două autoturisme au intrat în coliziune la intersecția DN1 cu DN 14 B. Traficul în zonă se desfășoară îngreunat. Traficul este dirijat de echipaje de Poliție. […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Cine sunt elevii de la Colegiul Militar din Alba Iulia care participă la etapa a doua a Olimpiadei sportului militar liceal 2026

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 5 ore

în

25 aprilie 2026

De

Cine sunt elevii de la Colegiul Militar din Alba Iulia care participă la etapa a doua a Olimpiadei sportului militar liceal 2026 Lotul sportiv al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia participă, în perioada 25-30 aprilie 2026, la etapa a II-a a Olimpiadei sportului militar liceal, găzduită de Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” […]

Citește mai mult

Curier Județean

25-26 aprilie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 ore

în

25 aprilie 2026

De

 Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 25-26 aprilie 2026. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz […]

Citește mai mult