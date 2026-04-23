Bustul Regelui Mihai I, din Alba Iulia, va fi mutat într-un loc mai vizibil: Unde va fi amplasat

Lucian Dărămuș

acum 5 minute

Administrația locală din Alba Iulia a început demersurile pentru schimbarea amplasamentului bustului Regelui Mihai I.

Acesta urmează să fie mutat de pe esplanada Muzeului Național al Unirii Alba Iulia într-un loc mai vizibil.

Bustul va fi amplasat în Parcul Unirii, pe aleea de către Casa de Cultură a Sindicatelor, „în oglindă” cu statuia Reginei Maria.

Bustul Regelui Mihai a fost dezvelit în 2021, în Cetatea Alba Carolina, ca omagiu la centenarul nașterii sale.

În spațiul public au existat în ultimii ani dezbateri legate de faptul că amplasamentul inițial al bustului Regelui Mihai I nu ar fi avut o vizibilitate sugficient de bună.

În Consiliul Local Alba Iulia urmează să intre la aprobare un proiect de hotărâre privind avizarea schimbării amplasamentului bustului Regelui Mihai I.

foto: arhivă – dezvelirea bustului Regelui Mihai I din Alba Iulia pe actualul amplasament

