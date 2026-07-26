Trei persoane au ajuns la spital după accidentul din această dimineață, din Sebeș: O șoferiță de 29 de ani nu ar fi acordat prioritate

Trei persoane au fost rănite și au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs duminică dimineața, 26 iulie, pe strada Lucian Blaga din municipiul Sebeș.

Potrivit polițiștilor, impactul s-ar fi produs după ce o șoferiță de 29 de ani nu ar fi acordat prioritate de trecere unui alt autoturism.

Potrivit IPJ Alba, la data de 26 iulie 2026, în jurul orei 08.34, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Lucian Blaga din municipiu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că o femeie, în vârstă de 29 de ani, din municipiul Sebeș, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 71 de ani, din municipiul Sebeș, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier, o femeie, în vârstă de 69 de ani, pasageră în autoturismul condus de bărbatul, în vârstă de 71 de ani, și ambii conducători auto au suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

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