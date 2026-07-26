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O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață deasupra apelor teritoriale ale României: Mesajul de ultimă oră transmis de Nicușor Dan

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață deasupra apelor teritoriale ale României: Mesajul de ultimă oră transmis de Nicușor Dan 

Președintele Nicușor Dan a anunțat că o nouă dronă a fost doborâtă duminică dimineață de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. 

Șeful statului a precizat că, potrivit anchetei Parchetului General, este vorba despre o dronă de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul din Ucraina.

Mesajul publicat de Nicușor Dan este următorul:

O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.

Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.

Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. 

Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare.

Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări.

Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri.

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