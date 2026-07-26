La loc comanda: Desființarea unui post de șef de birou la Poliția Locală Alba Iulia, anulată după decizii în instanță

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de joi, 30 iulie 2026 se află și un proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Sentinței civile nr.419/CAF/2025 a Tribunalului Alba, rămasă definitivă prin Decizia nr.519/2026 a Curții de Apel Alba Iulia.

Concret, „se anulează Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 357/28.09.2021 și Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 393/27.10.2021, precum și a anexelor acestora, în ceea ce privește desființarea unui post funcție publică de conducere de șef birou, gradul I, Biroul circulația pe drumurile publice, ocupat de domnul Rece Valeriu Marius”.

Valeriu Marius Rece, fost șef de birou din cadrul Poliției Locale Alba Iulia a obținut în instanță anularea desființării funcției pe care o ocupa, în urma reorganizării instituției realizate la sfârșitul anului 2021. Valeriu Marius Rece a contestat două hotărâri ale Consiliului Local Alba Iulia, iar atât Tribunalul Alba, cât și Curtea de Apel Alba Iulia i-au dat câștig de cauză.

Prin decizia pronunțată la 10 iunie 2026, Curtea de Apel Alba Iulia a respins apelul formulat de Consiliul Local, menținând soluția primei instanțe. Hotărârea nu este definitivă, administrația locală având posibilitatea de a formula recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Funcția de conducere, desființată în urma reorganizării

Valeriu Marius Rece a fost angajat al Municipiului Alba Iulia din 12 mai 2005, iar din august 2010 a ocupat funcția de șef al Biroului Circulația pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale.

În toamna anului 2021, Primăria Alba Iulia a inițiat o reorganizare a aparatului de specialitate. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 357/28 septembrie 2021, Biroul Circulația pe drumurile publice, format din 17 posturi, inclusiv unul de conducere, a fost desființat și înlocuit cu un compartiment cu același nume, dar cu 16 posturi și fără funcție de conducere.

În urma reorganizării, Rece a fost informat că urma să fie încadrat ca polițist local – consilier superior în noua structură, pierzând astfel funcția de șef de birou pe care o deținuse timp de peste zece ani. Ulterior, prin HCL nr. 393/27 octombrie 2021, reorganizarea a fost pusă în aplicare începând cu 1 decembrie 2021. Acesta nu a acceptat noua funcție și, în final, raportul său de serviciu a încetat.

Proces reluat după casarea primei sentințe

Fostul șef de birou a atacat în instanță cele două hotărâri de Consiliu Local, solicitând anularea lor în ceea ce privește desființarea postului de conducere.

Dosarul a parcurs un prim ciclu procesual încheiat fără analizarea fondului cauzei. Deși Tribunalul Alba admisese inițial în parte acțiunea, Curtea de Apel Alba Iulia a casat sentința în noiembrie 2022 și a dispus rejudecarea, apreciind că legalitatea actelor administrative și limitele puterii de apreciere a autorității locale nu fuseseră analizate în mod corespunzător.

Instanța a identificat mai multe încălcări ale legii

În rejudecare, Tribunalul Alba a constatat existența mai multor vicii de legalitate.

Primul dintre acestea a vizat lipsa avizului Comisiei locale de ordine publică. Instanța a reținut că reorganizarea a modificat implicit regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale, ceea ce impunea obținerea avizului prevăzut de Legea nr. 155/2010.

Un al doilea aspect a fost aplicarea greșită a prevederilor Codului administrativ. Judecătorii au apreciat că atribuțiile unui șef de birou diferă în mod esențial de cele ale unui funcționar de execuție, astfel că eliberarea din funcția publică trebuia precedată de un preaviz de 30 de zile calendaristice, obligație care nu a fost respectată.

Instanța a mai constatat lipsa unei justificări obiective pentru reorganizare. Potrivit motivării, autoritatea locală nu a explicat de ce un birou cu 17 posturi a fost înlocuit cu un compartiment de 16 posturi, fără funcție de conducere, în condițiile în care economia de personal era nesemnificativă, iar coordonarea unei structuri de asemenea dimensiuni fără un șef ridica semne de întrebare privind eficiența reorganizării.

Judecătorii au apreciat, totodată, că autoritatea locală și-a exercitat în mod excesiv puterea de apreciere, depășind limitele prevăzute de Legea contenciosului administrativ.

Prefectura semnalase anterior probleme de legalitate

Concluziile instanței au fost în concordanță și cu observațiile formulate anterior de Prefectura Alba, care, în urma controlului de legalitate, constatase că hotărârile Consiliului Local nu respectau prevederi din Codul administrativ, Codul muncii, Legea poliției locale și normele de tehnică legislativă.

În consecință, instanța a dispus anularea parțială a HCL nr. 357/2021 și a HCL nr. 393/2021, în ceea ce privește desființarea funcției publice de conducere de șef al Biroului Circulația pe drumurile publice. De asemenea, Municipiul Alba Iulia, Consiliul Local și primarul au fost obligați la plata a 6.000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariul avocatului.

Reorganizarea din 2021 a generat mai multe procese

Cazul lui Valeriu Marius Rece nu este unul izolat. Reorganizarea Poliției Locale Alba Iulia din 2021 a fost contestată în instanță de mai mulți foști angajați, atât funcționari publici cu funcții de conducere, cât și agenți de pază concediați.

Într-un alt dosar, un fost agent de pază a obținut reintegrarea în funcție și plata drepturilor salariale restante, în baza unei hotărâri executorii pronunțate de Tribunalul Alba și pusă deja în aplicare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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