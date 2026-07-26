Scandal în Alba: Bărbat reținut după ce și-a agresat propriul frate. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu

Un bărbat de 43 de ani, din Meteș, a fost reținut de oamenii legii după ce l-ar fi agresat fizic pe fratele său, în vârstă de 37 de ani.

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 iulie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din localitatea Meteș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în cursul lunii iunie 2026, un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din localitatea Meteș, l-ar fi agresat fizic pe fratele său, în vârstă de 37 de ani.

Față de bărbatul, în vârstă de 43 de ani, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

În cursul zilei de azi, 26 iulie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

Secțiune Știri sub articolul principal