Au băut și s-au urcat la volan: Șofer din Alba și altul din Hunedoara, depistați sub influența alcoolului în trafic la Cugir

Doi șoferi, unul din Cugir și altul din județul Hunedoara, sunt cercetați de polițiști după ce au fost depistați conducând sub influența alcoolului pe străzi din orașul Cugir. Ambii au fost transportați la spital pentru stabilirea alcoolemiei, în urma testării cu aparatul etilotest.

Bărbat din Cugir, prins băut la volan

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 iulie 2026, în jurul orei 21.45, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Orașului Cugir au oprit, pentru control, pe strada Nicolae Bălcescu din oraș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din orașul Cugir. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate.

Bărbat din Hunedoara, sub influența alcoolului la volan pe un drum din Alba

La data de 26 iulie 2026, în jurul orei 01.05, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Orașului Cugir au oprit, pentru control, pe strada Victoriei din oraș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Romos, județul Hunedoara.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

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