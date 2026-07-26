Un tânăr din Petrești a furat o bormașină electrică și o boxă portabilă dintr-un imobil: A fost reținut de oamenii legii

Un tânăr de 22 de ani din Petrești a fost reținut de polițiști după ce a furat o bormașină electrică și o boxă portabilă dintr-un imobil, sâmbătă, 25 iulie 2026.

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 iulie 2026, polițiștii din Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 22 de ani, din localitatea Petrești, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că tânărul, în seara zilei de 24 iulie 2026, ar fi pătruns, prin escaladarea gardului, în interiorul unui imobil de pe raza localității Petrești și ar fi sustras o bormașină electrică și o boxă portabilă.

Bunurile sustrase au fost restituite persoanei vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

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