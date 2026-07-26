Accident rutier la Săsciori: Un adolescent de 15 ani a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu motocicleta. Nu avea permis, iar vehiculul era neînmatriculat
Accident rutier la Săsciori: Un adolescent de 15 ani a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu motocicleta. Nu avea permis, iar vehiculul era neînmatriculat
Un adolescent de 15 ani din Săsciori a ajuns la spital, sâmbătă după-amiază, după ce a pierdut controlul motocicletei pe care o conducea și s-a răsturnat pe carosabil.
În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că tânărul nu avea permis de conducere, iar motocicleta era neînmatriculată.
Conform IPJ Alba, la data de 25 iulie 2026, în jurul orei 14.17, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Săsciori, a avut loc un eveniment rutier.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un minor de 15 ani, din localitatea Săsciori, în timp ce conducea o motocicletă, pe raza localității Săsciori, ar fi pierdut controlul asupra acesteia și s-a răsturnat pe partea carosabilă.
În urma evenimentului rutier, minorul a suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportat la spital.
Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Din verificări a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar motocicleta nu este înmatriculată.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu deține permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.
FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)
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