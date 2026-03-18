Trei elevi din Alba, rezultate remarcabile la olimpiada de lingvistică: Au obținut locul I la etapa județeană și vor reprezenta județul la faza națională

Ioana Oprean

Etapa județeană a olimpiadei naționale de lingvistică „Solomon Marcus” s-a desfășurat în data de 6 februarie 2026, la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, coordonată de inspector școlar Gabriela Anamaria Gâlea.

Au participat 30 elevi din unitățile de învățământ din județul Alba. Au fost obținute următoarele rezultate:

Citește și: FOTO | Performanță impresionantă pentru Dumitru David – Ștefan, elev la Colegiul HCC Alba Iulia: S-a calificat la trei olimpiade naționale

NUME PRENUME CLASA prof.coord UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT JUDEȚ PREMIUL

-MANCIU EMMA-CRISTINA a VI-a ISPAS ANCA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ALBA I-CALIFICARE LA ETAPA NAȚIONALĂ

-PETRIC MIHAI a V-a ISPAS ANCA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ALBA II

-BRUSTUR CASIAN ANDREI a VI-a FURDUI MIRONA VERONICA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ALBA III

-MUNTEAN MIHAI a VIII-A ZDRENGHEA SIMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SEBEȘ ALBA I-CALIFICARE LA ETAPA NAȚIONALĂ

-MORARU THEA MIRUNA a VIII-A OLTEAN LARISA SABINA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA II

-PODAR TANIA MARIA a VII-a FURDUI MIRONA VERONICA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ALBA III

-DUMITRU DAVID-ȘTEFAN a XII-a CERBU IOANA-MIOARA-GEORGETA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA ALBA I-CALIFICARE LA ETAPA NAȚIONALĂ

-RÂȘNIȚĂ DENIS ANGEL a XI-a TARKO IULIA MIRELA COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ ALBA II

-PAVEN EDUARD-ALEXANDRU a XII-a CERBU IOANA-MIOARA-GEORGETA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA ALBA III

Elevii MANCIU EMMA-CRISTINA, MUNTEAN MIHAI și DUMITRU DAVID-ȘTEFAN s-au calificat la etapa națională care se va desfășura în perioada 20-22 martie, la Sinaia, județul Prahova.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Restructurări la Prefectura Alba și în primăriile din județ. Prefectul Nicolae Albu: ,,Trebuie să se analizeze situația în 30 de zile, au trei variante de punere în aplicare”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 17 minute

în

18 martie 2026

De

Restructurări la Prefectura Alba și în primăriile din județ. Prefectul Nicolae Albu: ,,Trebuie să se analizeze situația în 30 de zile, au trei variante de punere în aplicare” Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a anunțat că Instituția Prefectului va avea un număr maxim de 36 de angajați, în urma măsurilor de restructurare, menționând totuși că: […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Performanță impresionantă pentru Dumitru David – Ștefan, elev la Colegiul HCC Alba Iulia: S-a calificat la trei olimpiade naționale

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

18 martie 2026

De

Performanță impresionantă pentru Dumitru David – Ștefan, elev la Colegiul HCC Alba Iulia: S-a calificat la trei olimpiade naționale Performanță deosebită pentru un elev al Colegiului HCC din Alba Iulia. Dumitru David-Ștefan, elev în clasa a XII-a B, s-a calificat la trei olimpiade naționale: lingvistică, matematică și fizică. Dumitru David-Ștefan a obținut această performanță remarcabilă […]

Citește mai mult

Curier Județean

19 martie 2026 | Serviciul de distribuție a gazelor naturale, sistat joi într-o localitate din Alba. Recomandări pentru consumatori

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

18 martie 2026

De

19 martie 2026 | Serviciul de distribuție a gazelor naturale, sistat joi într-o localitate din Alba. Recomandări pentru consumatori Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat joi în localitatea Tăuni din Alba timp de aproximativ 5 ore. Pentru efectuarea unor lucrări specifice de către compania Romgaz, Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar […]

Citește mai mult