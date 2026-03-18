Trei elevi din Alba, rezultate remarcabile la olimpiada de lingvistică: Au obținut locul I la etapa județeană și vor reprezenta județul la faza națională

Etapa județeană a olimpiadei naționale de lingvistică „Solomon Marcus” s-a desfășurat în data de 6 februarie 2026, la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, coordonată de inspector școlar Gabriela Anamaria Gâlea.

Au participat 30 elevi din unitățile de învățământ din județul Alba. Au fost obținute următoarele rezultate:

NUME PRENUME CLASA prof.coord UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT JUDEȚ PREMIUL

-MANCIU EMMA-CRISTINA a VI-a ISPAS ANCA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ALBA I-CALIFICARE LA ETAPA NAȚIONALĂ

-PETRIC MIHAI a V-a ISPAS ANCA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ALBA II

-BRUSTUR CASIAN ANDREI a VI-a FURDUI MIRONA VERONICA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ALBA III

-MUNTEAN MIHAI a VIII-A ZDRENGHEA SIMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SEBEȘ ALBA I-CALIFICARE LA ETAPA NAȚIONALĂ

-MORARU THEA MIRUNA a VIII-A OLTEAN LARISA SABINA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA II

-PODAR TANIA MARIA a VII-a FURDUI MIRONA VERONICA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ALBA III

-DUMITRU DAVID-ȘTEFAN a XII-a CERBU IOANA-MIOARA-GEORGETA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA ALBA I-CALIFICARE LA ETAPA NAȚIONALĂ

-RÂȘNIȚĂ DENIS ANGEL a XI-a TARKO IULIA MIRELA COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ ALBA II

-PAVEN EDUARD-ALEXANDRU a XII-a CERBU IOANA-MIOARA-GEORGETA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA ALBA III

Elevii MANCIU EMMA-CRISTINA, MUNTEAN MIHAI și DUMITRU DAVID-ȘTEFAN s-au calificat la etapa națională care se va desfășura în perioada 20-22 martie, la Sinaia, județul Prahova.

