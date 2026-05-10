ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 mai 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 10 mai 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROȘIA DE SECAȘ – ADMINISTRATOR FINANCIAR, post vacant, pe perioadă nedeterminata, la structura CONTABILITATE

Cerințe specificede participare:

Nivelul studiilor: studii SUPERIOARE

Vechimea in munca:1 AN.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROȘIA DE SECAȘ , cu sediul în ROȘIA DE SECAȘ ,STRADA ȘCOLII, NR. 282, compartimentul resurse umane/ , persoana de contact: SPRINGEAN LUCICA , email: [email protected].

*Comuna Vadu Moților cu sediul în Vadu Moților, str. Principală nr. 1, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuție

2. Denumirea postului: Tehnician asistență socială (COD COR 341201), debutant, treapta profesională I, pe perioadă determinată – până la data de 31.12.2029 (pe perioada implementării proiectului „Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate”), în cadrul Compartimentului “Asistență Socială”3. Numărul de posturi: 1 post, 1 normă (8 ore pe zi/40 ore pe săptămână)

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Studii de specialitate: Minim studii medii (12 clase) și cursuri de calificare în asistență socială – nivel de calificare (CNC/EQF/ISCED) – 4

2. Vechime în muncă: Nu se solicită

3. Alte condiții: disponibilitate pentru deplasări, utilizează eficient instrumente specifice TIC în vederea colectării de date specifice, realizării de rapoarte, etc., capacitate de a prelucra date primare; competențe de comunicare scrisă şi verbală, de relaționare; abilități de lucru individual și în echipă; disponibilitate de a participa la cursurile de formare din cadrul proiectului.

*Spitalul Municipal Sebeș, județul Alba – Registrator medical Camera de gardă 1 M 8 ore/zi, 40 ore/săptămână nedeterminată

CONDIŢII SPECIFICE

a) deține diplomă de bacalaureat;

b) deține abilități de lucru pe calculator;

c) deține abilități de comunicare;

Sebeș, Str. Șurianu, nr. 41 Jud Alba

Telefon: 0258731712 interior 0 E-mail: [email protected]

*Comuna Vadu Moților cu sediul în Vadu Moților, str. Principală nr. 1, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea unui post vacant contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuție

2. Denumirea postului: Consilier Școlar (COD COR 235903), pe perioadă determinată – până la data de 31.12.2029 (pe perioada implementării proiectului „Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate”), în cadrul Compartimentului “Asistență Socială”

3. Numărul de posturi: 1 post, 1 normă (8 ore pe zi/40 ore pe săptămână)

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licență cu specializarea în psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, sociologie, asistență socială, precum și alte specializări, conform centralizatorului aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării pentru ocuparea posturilor/catedrelor de profesor consilier scolar, in vigoare in anul scolar al angajarii

2. Vechime în muncă: Nu se solicită

3. Alte condiții: – experienta specifică în activitatea cu copii/tineri ≥ 1 an. Constituie avantaj activitatea în proiectul pilot „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, cod MySMIS 122607. Consituie avantaj domiciliul în UAT pentru care aplică. -disponibilitate pentru deplasări – cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Office, Excell, Word, Power Point – utilizator independent Abilități, calități și aptitudini necesare: – competențe de comunicare scrisă sau verbală, de relaționare; – moralitate, corectitudine, deschidere și flexibilitate în relațiile interumane; – perseverență, consecvență, abilități pentru munca în condiții de stres, în situații de urgență sau neprevăzute; – analiza problemelor specifice mediului școlar; – atitudine pozitivă, motivatoare; competențe de integrare TIC în educație.

*ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ARON COTRUȘ” CERGĂU MARE – ADMINISTRATOR FINANCIAR, post vacant, pe perioadă nedeterminata, la structura CONTABILITATE

Numărul de posturi: 0,5 norma

Cerințe specifice de participare :

Nivelul studiilor studii superioare;

Vechime: 1 an.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ARON COTRUȘ” CERGĂU MARE , cu sediul în CERGĂU MARE, STR. PRINCIPALA, NR 166, JUD ALBA, compartimentul resurse umane/ , persoana de contact:RAȘCOVICI CLAUDIA-MARIA , email: [email protected]

*Direcția de Asistență Socială Sebeș din subordinea Consiliului Local al municipiului Sebeș, organizează concurs în vederea ocupării unui post unic aferent funcției contractuale de execuție vacante de :

ASISTENT MEDICAL – 1 post – normă întreagă – perioadă nedeterminată în cadrul Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice – Mihail Kogălniceanu

Condiții specifice

– Studii de specialitate : studii postliceale în domeniul sanitar;

– Vechime în specialitatea studiilor : minimum 1 an;

– Aviz de exercitare a profesiei cu treapta corespunzătoare, eliberat de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Dosarele se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Sebeș, Strada Aleea Lac, nr. 12, în perioada 04.05.2026 – 15.05.2026, inclusiv. Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs se pot obţine de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Sebeș, la secretarul comisiei de concurs sau la telefon 0258731007.

*Direcția de Asistență Socială Sebeș din subordinea Consiliului Local al municipiului Sebeș, organizează concurs în vederea ocupării unui post unic aferent funcției contractuale de execuție vacante :

MASOR – 1 post – normă întreagă – perioadă nedeterminată în cadrul Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice – Mihail Kogălniceanu

Condiții specifice

– Studii de specialitate : studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– Certificat de absolvire în specializarea maseur/tehnician maseur, emis de furnizori autorizați de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

– Vechime în specialitatea studiilor : minimum 1 an;

Dosarele se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Sebeș, Strada Aleea Lac, nr. 12, în perioada 04.05.2026 – 15.05.2026, inclusiv. Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs se pot obţine de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Sebeș, la secretarul comisiei de concurs sau la telefon 0258731007.

*U.M. 02401 – Bibliotecar gr. I -1 post

Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post :

-absolvirea cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior în Biblioteconomie sau Filologie- domeniul de studii Limbă și Literatură;

-absolvirea cu certificat de atestare a unui curs postuniversitar de Biblioteconomie;

-cunoașterea unei limbi de circulație internațională ;

-vechimea în specialitatea studiilor – minim 6 ani și 6 luni;

-cunoștiințe de operare pe calculator-Microsoft Office;

-obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru candidatul declarat ,,Admis”; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”;

-stare de sănătate – apt medical şi psihologic (psihologia muncii);

-păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;

-capacitate de comunicare şi relaţionare;

-rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare;

-loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției https://colmil-mv.ro/ sau la sediul instituției angajatoare: Unitatea Militară 02401 tf. 0258.834.009 int.107.

*Direcția de Asistență Socială Sebeș din subordinea Consiliului Local al municipiului Sebeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post unic aferent funcției contractuale de execuție vacante de :

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL – 1 post – normă întreagă – perioadă nedeterminată în cadrul Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice – Mihail Kogălniceanu

Condiții specifice

– Studii de specialitate : studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul Asistență socială;

– Vechime în specialitatea studiilor : minimum 5 ani;

– Aviz de exercitare a profesiei cu treapta corespunzătoare „principal”, eliberat de către Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.

Dosarele se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Sebeș, Strada Aleea Lac, nr. 12, în perioada 30.04.2026 – 14.05.2026, inclusiv.

Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs se pot obţine de la sediul instituției, la secretarul comisiei de concurs sau la telefon 0258731007.

*Direcția de Asistență Socială Sebeș din subordinea Consiliului Local al municipiului Sebeș, organizează concurs în vederea ocupării unui post unic aferent funcției contractuale de execuție vacante :

PSIHOLOG STAGIAR – 1 post – normă întreagă – perioadă nedeterminată în cadrul Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice – Mihail Kogălniceanu

Condiții specifice

– Studii de specialitate : studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul Psihologie;

– Vechime în specialitatea studiilor : nu se solicită;

– Atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România.

Dosarele se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Sebeș, Strada Aleea Lac, nr. 12, în perioada 30.04.2026 – 14.05.2026, inclusiv. Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs se pot obţine de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Sebeș, la secretarul comisiei de concurs sau la telefon 0258731007.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

-2 posturi vacante infirmieră, G/M – Bloc operator

-1 post vacant îngrijitoare de curățenie, G – Bloc operator

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Infirmieră

• studii:minim școală generală;

• curs de infirmiere absolvit, organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- Direcţia generală resurse umane si certificare;

• 6 luni vechime în activitate.

Îngrijitoare de curățenie

• studii: minim școală generală;

• vechime: cu sau fără vechime.

Concursul va avea loc la sediul DGASPC ALBA, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.68, Alba Iulia, și va consta în următoarele etape:

• Selecția dosarelor de înscriere;

• Proba scrisă;

• Interviul.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de mai sus se va desfășura după următorul calendar:

• Data transmiterii spre publicare a anunțului de concurs:27.04.2026

• Data publicării anunțului de concurs:29.04.2026

• Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, în perioada: 29.04.2026-13.05.2026, între orele 8-12;

• Selecția dosarelor de concurs:14.05.2026-15.05.2026;

• Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins):18.05.2026;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:19.05.2026;

• Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere:20.05.2026;

• Desfășurarea probei scrise:26.05.2026 ora 10;

• Afișarea rezultatelor la proba scrisă:27.05.2026;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă:28.05.2026;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba scrisă:29.05.2026;

• Desfășurarea interviului:02.06.2026 ora 10;

• Afișarea rezultatelor la interviu:03.06.2026;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu:04.06.2026;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu:05.06.2026;

• Afișarea rezultatului final al concursului:08.06.2026.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Comuna Unirea cu sediul în Unirea, str. Mureșului nr. 1, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuție

2. Denumirea postului: Consilier Școlar, post permanent, pe perioadă determinată – până la data de 31.12.2029, in cadrul Compartimentului “Asistență Socială”

3. Numărul de posturi: 1 post 0,5 normă

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licență cu specializarea în psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, sociologie, asistență socială, precum și alte specializări, conform centralizatorului aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării pentru ocuparea posturilor/catedrelor de profesor consilier scolar, in vigoare in anul scolar al angajarii

2. Vechime în muncă: Nu se solicită

3. Alte condiții: – experienta specifică în activitatea cu copii/tineri ≥ 1 an. Constituie avantaj activitatea în proiectul pilot „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, cod MySMIS 122607. Consituie avantaj domiciliul în UAT pentru care aplică. -disponibilitate pentru deplasări – cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Office, Excell, Word, Power Point – utilizator independent Abilități, calități și aptitudini necesare: – competențe de comunicare scrisă sau verbală, de relaționare; – moralitate, corectitudine, deschidere și flexibilitate în relațiile interumane; – perseverență, consecvență, abilități pentru munca în condiții de stres, în situații de urgență sau neprevăzute; – analiza problemelor specifice mediului școlar; – atitudine pozitivă, motivatoare; competențe de integrare TIC în educație.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI