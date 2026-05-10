FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, campioana României la polo feminin și event național pentru al doilea an la rând | Festivitatea de premiere, acasă, în Bazinul Olimpic din Alba Iulia!

CSM Unirea Alba Iulia, campioana României la polo feminin și event național pentru al doilea an la rând | Festivitatea de premiere, acasă, în Bazinul Olimpic din Alba Iulia!

CSM Unirea Alba Iulia a devenit campioana României, acasă, în Bazinul Olimpic, formația pregătită de Ovidiu Pocol încununându-se pentru al doilea an la rând cu cel mai important trofeu întern, care întregește și al doilea event național

„Încheiem cel mai bun an competițional cu un nou event, cupa și campionatul, un sezon fără înfrângere. De asemenea, ne-am calificat la turenul final al Conference Cup, fiind prima echipă din România care a realizat această performanță. Mulțumesc Primăriei municipiului Alba Iulia și Consiliului Județean Alba pentru susținerea financiară și sunt bucuros că și în Alba Iulia se poate face sport de performanță. Felicit fetele și pe antrenorul Ovidiu Pocol pentru munca depusă”, a specificat Radu Mircea Urcan, directorul CS Municipal Unirea Alba Iulia.

La Alba Iulia s-au consemnat, în ordine, succesele cu Rapid București (15-2), CSO Oradea (27-7) și CSA Steaua (12-9, în ultima zi). În ierarhie au urmat CSA Steaua București (12-8 cu Rapid în partida decisivă pentru locul secund), Rapid București și CSU Oradea.

Hegemonie în alb și negru în polo-ul feminin autohton, CSM Unirea Alba Iulia realizând o nouă performanță remarcabilă. Echipa din Cetatea Marii Uniri a cucerit pentru al doilea an consecutiv titlul de campioană și eventul național! Sărbătoarea s-a produs în Bazinul Olimpic din Alba Iulia, care a gâzduit cel de-al cincilea turneu al Ligii de Fete UniCredit, prilej cu care s-a decernat trofeul. „Cealaltă Capitală” a devenit capitala sportului pe apă, CSM Unirea Alba Iulia impunându-se în stil de mare campioană, cu un parcurs de poveste, 15 victorii din tot atâtea dispute.

Formația pregătită de Ovidiu Pocol a parcurs o stagiune deosebită, care cuprinde dubla în plan național, calificarea în turneul final 8 al Conference Cup, la Atena, a treia competiție continentală la importanță. Noua și vechea campioană poate fi văzută tot la Alba Iulia, în perioada 24-25 mai, peste două săptămâni, când este prevăzut turneul final al Danube Cup.

Lotul CSM Unirea: Mariia Dvorzhetska, Yanisbel Lopez Perez, Amalia Novăcean, Madina Rakhmanova, Adriana Garlobo Acosta, Lorena Gordan, Dorofeea Vârtosu, Denisa Samuel, Cecilia Diaz Mesa, Alexia Matei Guiman, Nikolette Laboncz, Jazmin Lorincz, Victoria Borodachi, Debora Nagy. Antrenori Ovidiu Pocol, responsabil secție polo Dorin Pocol, președintele CSM Unirea Alba Iulia Radu Urcan

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI