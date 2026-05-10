Modificări în conducerea Centrului de Cercetare Științifică al Universității din Alba Iulia: Ce a decis Senatul UAB

Senatul Universitîății „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a decis desemnarea conf. univ. dr. Adriana Baciu pentru exercitarea atribuțiilor de director interimar al Centrului de Cercetare Științifică al universității albaiuliene pentru o perioadă de 6 luni.

Decizia a fost luată în ședința ordinară din 29 aprilie 2026.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia are în structură Centrul pentru Cercetare Științifică, responsabil de coordonarea și susținerea activităților de cercetare ale universității.

Centrul funcționează conform legislației învățământului superior și regulamentelor interne ale universității și are rolul de a implementa strategia de cercetare și de a sprijini performanța științifică.

Activitatea sa include gestionarea cercetării universitare, sprijinirea proiectelor și publicațiilor științifice, organizarea de conferințe și dezvoltarea colaborărilor academice naționale și internaționale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

