FOTO | Cine a câștigat Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia 2026 în Alba

Cine a câștigat Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia 2026 în Alba

Poetul și traducătorul Dinu Flămând este laureatul din acest an al Premiului Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia, decernat sâmbătă, 9 mai 2026 la Casa Memorială „Lucian Blaga” din Lancrăm.

Din cei șapte nominalizați, Vasile Dan, Dinu Flămând, Șerban Foarță, Ioan T. Morar, Marta Petreu, Liviu Ioan Stoiciu și Varujan Vosganian, au fost prezenți fizic la Lancrăm doi dintre aceștia, Dinu Flămând și Liviu Ioan Stoiciu.

Juriul acestei ediții a decernării Premiului Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia, format din Constantina Buleu, Paul Cernat, Horia Gârbea, George Neagoe, Irina Petraș, Adrian Tudurachi și Mihai Zamfir, a stabilit, sâmbătă dimineața, că laureatul din acest an este Dinu Flămând.

Născut în Bistrița-Năsăud, în 1947, Dinu Flămând este nu doar poet, ci și jurnalist, eseist și traducător. A fost azilant politic în Franța, unde a activat ca jurnalist, întorcându-se în țară în 2010.

De-a lungul timpului, a primit mai multe premii.

Laureații edițiilor precedente ale Premiului Național pentru Poezie ‘Lucian Blaga’ Opera Omnia au fost Adrian Popescu (2017), Emil Brumaru (2018), Ana Blandiana (2019), Ion Mureșan (2021), Gabriel Chifu (2022), Nicolae Prelipceanu (2023), Ioan Es. Pop (2024) și Aurel Pantea (2025).

Ceremonia decernării Premiului Național pentru Poezie ‘Lucian Blaga’ Opera Omnia are loc în fiecare an în 9 mai, dată la care, în 1895, s-a născut Lucian Blaga, filosof, poet, dramaturg și eseist.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Uniunea Scriitorilor din România, Biblioteca Județeană ‘Lucian Blaga’ Alba, Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș și Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

sursa: Agerpres

foto: Uniunea Scriitorilor din România / Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI