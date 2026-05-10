Cultură Educație

FOTO | Cine a câștigat Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia 2026 în Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 51 de minute

în

De

Cine a câștigat Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia 2026 în Alba

Poetul și traducătorul Dinu Flămând este laureatul din acest an al Premiului Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia, decernat sâmbătă, 9 mai 2026 la Casa Memorială „Lucian Blaga” din Lancrăm.

Din cei șapte nominalizați, Vasile Dan, Dinu Flămând, Șerban Foarță, Ioan T. Morar, Marta Petreu, Liviu Ioan Stoiciu și Varujan Vosganian, au fost prezenți fizic la Lancrăm doi dintre aceștia, Dinu Flămând și Liviu Ioan Stoiciu.

Juriul acestei ediții a decernării Premiului Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia, format din Constantina Buleu, Paul Cernat, Horia Gârbea, George Neagoe, Irina Petraș, Adrian Tudurachi și Mihai Zamfir, a stabilit, sâmbătă dimineața, că laureatul din acest an este Dinu Flămând.

Născut în Bistrița-Năsăud, în 1947, Dinu Flămând este nu doar poet, ci și jurnalist, eseist și traducător. A fost azilant politic în Franța, unde a activat ca jurnalist, întorcându-se în țară în 2010.

De-a lungul timpului, a primit mai multe premii.

Laureații edițiilor precedente ale Premiului Național pentru Poezie ‘Lucian Blaga’ Opera Omnia au fost Adrian Popescu (2017), Emil Brumaru (2018), Ana Blandiana (2019), Ion Mureșan (2021), Gabriel Chifu (2022), Nicolae Prelipceanu (2023), Ioan Es. Pop (2024) și Aurel Pantea (2025).

Ceremonia decernării Premiului Național pentru Poezie ‘Lucian Blaga’ Opera Omnia are loc în fiecare an în 9 mai, dată la care, în 1895, s-a născut Lucian Blaga, filosof, poet, dramaturg și eseist.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Uniunea Scriitorilor din România, Biblioteca Județeană ‘Lucian Blaga’ Alba, Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș și Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

sursa: Agerpres

foto: Uniunea Scriitorilor din România / Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Cultură Educație

Cultură Educație

FOTO: „OVO” ajunge la Cluj-Napoca exact la 17 ani de la premiera mondială. Culisele show-ului, dezvăluite chiar înainte de debut

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 săptămâni

în

23 aprilie 2026

De

„OVO” ajunge la Cluj-Napoca exact la 17 ani de la premiera mondială. Culisele show-ului din 2026, dezvăluite chiar înainte de debut Cluj-Napoca devine, în aceste zile, gazda unuia dintre cele mai spectaculoase show-uri de divertisment din lume. Producția OVO by Cirque du Soleil debutează la BT Arena chiar pe 23 aprilie, o dată cu o […]

Citește mai mult

Cultură Educație

FOTO | Un sat unit pentru viitor: Copiii din Lunca Mureșului au plantat flori și pomi pe străzile din comună. ,,Comunitatea prinde rădăcini în inimile oamenilor”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 săptămâni

în

22 aprilie 2026

De

Un sat unit pentru viitor: Copiii din Lunca Mureșului au plantat flori și pomi pe străzile din comună. ,,Comunitatea prinde rădăcini în inimile oamenilor” Într-o lume în care adesea auzim despre granițe, diferențe și distanțe, există locuri în care oamenii aleg să construiască punți. Un astfel de exemplu este proiectul Verde pentru viitor, care a […]

Citește mai mult

Cultură Educație

FOTO | ,,Prietenii necuvântători” – educație prin joc și empatie la Grădinița „Scufița Roșie” din Alba Iulia. Moment artistic și probe diverse între 9 echipaje de la grădinițe din municipiu

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 săptămâni

în

22 aprilie 2026

De

,,Prietenii necuvântători” – educație prin joc și empatie la Grădinița „Scufița Roșie” din Alba Iulia. Moment artistic și probe diverse între 9 echipaje de la grădinițe din municipiu Grădinița cu Program Prelungit „Scufița Roșie” din Alba Iulia a organizat miercuri, 22 aprilie 2026, cea de-a IV-a ediție a concursului local „Prietenii necuvântători”, un eveniment educațional dedicat […]

Citește mai mult