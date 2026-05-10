Analiza InfoContact: Cum cumperi o mașină ieftină la licitațiile ANAF sau de la executori judecătorești. La ce trebuie sa fii atent

În contextul unei piețe auto second-hand tot mai scumpe în 2026, găsirea unui autoturism de calitate la un preț corect a devenit o provocare majoră pentru români. În acest peisaj economic dificil, ofertele statului român prin Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și cele ale executorilor judecătorești apar ca o alternativă tentantă, promițând prețuri sub media pieței.

Totuși, participarea la achizitie masina licitatie ANAF si executari nu este un proces lipsit de riscuri și necesită o pregătire riguroasă, cunoscând în avans regulile și capcanele.

Unde monitorizăm ofertele pentru mașini executate silit?

Spre deosebire de parcurile auto clasice, vehiculele confiscate nu sunt expuse stradal cu prețuri atractive pe parbriz. Acestea sunt listate strict pe platforme oficiale de stat și private. Pentru a fi la curent cu cele mai noi oportunități și a găsi mașini executate silit, trebuie să monitorizezi trei surse principale:

• Portalul ANAF (secțiunea Valorificare Bunuri): Locul unde statul scoate la vânzare vehicule confiscate în urma evaziunii fiscale.

• Site-ul UNEJ (Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești): Platforma unde sunt publicate zilnic licitațiile bunurilor executate de la debitori.

• Platformele băncilor: Zonele unde sunt postate rapid mașinile recuperate din contracte de leasing neperformante.

Procedura de înscriere: Depunerea garanției de 10%

Dacă ai identificat o mașină care corespunde cerințelor tale pe internet, trebuie să știi că nu te poți prezenta direct cu banii la sediu. Oficializarea intenției de cumpărare auto sechestrat se face prin plata unei garanții de participare. Aceasta reprezintă exact 10% din prețul de pornire afișat și se achită doar prin transfer bancar către Trezoreria ANAF sau contul executorului.

Dosarul trebuie să fie impecabil și să cuprindă: dovada plății vizată de bancă (depusă cu minimum o zi înainte), oferta clară de cumpărare, o copie după actul de identitate (semnată „conform cu originalul”) și o declarație pe proprie răspundere. Dacă nu câștigi la strigare, garanția se recuperează integral pe baza unei cereri în contul IBAN personal.

Strategia de preț: Regula celor 3 licitații

Motivul pentru care aceste mașini apar atât de ieftine este legat de algoritmul prin care scade prețul. Dacă la prima strigare – unde mașina pornește de la 100% din prețul stabilit de evaluator – nu există ofertanți, legea impune o reducere automată.

La a doua licitație, prețul scade garantat cu 25% (pornind astfel de la 75% din evaluare). Dacă mașina rămâne nevândută, se organizează a treia licitație, unde (în special la ANAF) prețul se reduce la 50% din valoarea inițială. Acesta este momentul optim pentru a obține o mașină la un sfert sau jumătate din prețul pieței.

Atenție la capcane: Lipsa unui test-drive și a cheilor

Doza de realism în acest proces este vitală. Participarea la o licitație se face pe principiul „văzând și făcând”, deoarece statul nu oferă nicio garanție tehnică. În cele mai multe cazuri, nu este permis nici măcar un test-drive scurt sau pornirea motorului.

Mașinile sunt adesea ținute în parcuri auto neacoperite, suportând ploi și zăpezi luni la rând. Pe lângă rugină și baterii moarte, apare o problemă mult mai scumpă: lipsa cheilor și a talonului original. Foștii proprietari refuză de multe ori să le predea, ceea ce înseamnă că va trebui să plătești un lăcătuș autorizat pentru deschiderea mașinii și reprogramarea unei chei noi, operațiune ce poate costa chiar și peste 1.000 de euro la anumite mărci premium.

Riscurile juridice și ridicarea mașinii

Un risc tăcut, dar extrem de periculos, este posibilitatea ca fostul proprietar să conteste în instanță executarea silită. Dacă instanța îi dă dreptate și anulează procedura, vei primi banii înapoi pe mașină, însă eventualele reparații deja făcute vor reprezenta o gaură în buget. De aceea, se recomandă ca investițiile în mașină să aștepte până la obținerea unor documente definitive.

Odată declarat câștigător, ai la dispoziție un termen strict (5 zile la executori, până la 30 la ANAF) pentru a plăti restul banilor, altfel pierzi atât mașina, cât și garanția de 10%.

Înmatricularea și concluziile: Merită efortul?

După achitarea integrală, primești Actul de Adjudecare. Acest act este extrem de puternic legal, ținând loc atât de factură, cât și de contract de vânzare-cumpărare. Chiar dacă nu ai talonul vechi, cu acest document poți solicita la DRPCIV emiterea unor documente noi pe numele tău.

În concluzie, achiziția unei mașini prin ANAF sau executori judecătorești este o afacere excelentă pentru mecanici, samsari experimentați sau persoane dispuse să-și asume riscuri și timp pierdut prin birocrație. Dacă îți iei marje pentru defecțiuni tehnice ascunse și licitezi rațional, cu siguranță poți face o afacere foarte profitabilă pe seama statului român.

