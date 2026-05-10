VIDEO | Ziua Victoriei în Europa, Ziua Europei și Ziua Independenței Naționale a României 2026, marcată la Alba Iulia: Slujbă religioasă, alocuțiuni și program artistic în Piața Cetății

Ziua Victoriei în Europa, Ziua Europei și Ziua Independenței Naționale a României 2026, marcată la Alba Iulia: Slujbă religioasă, alocuțiuni și program artistic în Piața Cetății
Ziua Victoriei în Europa, Ziua Europei și Zilua Independenței Naționale a României a fost marcată duminică, 10 mai 2026, în cadrul unui eveniment organizat de Instituţia Prefectului – judeţul Alba în Piața Cetății din Alba Iulia.
Evenimentul va avea loc în Piața Cetății Alba Carolina, cu începere de la ora 11.00 și va cuprinde un ceremonial religios, alocuțiuni și un program artistic, au anunțat reprezentanții Prefecturii Alba.
Manifestările au început la ora 11 cu prezentarea onorului și salutul drapelului de luptă, urmate de intonarea Imnului Național al României.
A fost oficiat un serviciu religios și a fost rostită alocuțiunea cu privire la semnificația Zilei Victoriei în Europa, Zilei Europei și Zilei Independenței Naționale a României.
Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” a intonat Imnului Europei, iar în încheierea evenimentului elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” au susținut un program artistic.
La eveniment au participat reprezentanți ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăriei Municipiului Alba Iulia, membrii Parlamentului României și Parlamentului European din județul Alba, Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano – Catolică, reprezentanți ai cultelor religioase, Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia, Direcția Regională de Informații ”Transilvania Sud” Sibiu, Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Alba, Cercul Militar Alba Iulia, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Alba, Asociația Națională a Veteranilor de Război Ferdinand I, filiala Alba, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala ”Alba Gemina”, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I., filiala ”Avram Iancu” Alba Iulia, Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații, Societatea Cultural Patriotică „Avram Iancu” filiala Alba Iulia, Asociația Revoluționarilor ”21 Decembrie 1989” Alba, Fundația Alba Iulia 1918 pentru unitatea și integritatea României, Despărțământul Astra ”Eugen Hulea” Alba Iulia, Consiliul Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Alba, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia, servicii și instituții publice din județul Alba, partide politice și reprezentanți mass-media.
