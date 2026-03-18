FOTO | Performanță impresionantă pentru Dumitru David – Ștefan, elev la Colegiul HCC Alba Iulia: S-a calificat la trei olimpiade naționale

Performanță impresionantă pentru Dumitru David – Ștefan, elev la Colegiul HCC Alba Iulia: S-a calificat la trei olimpiade naționale

Performanță deosebită pentru un elev al Colegiului HCC din Alba Iulia. Dumitru David-Ștefan, elev în clasa a XII-a B, s-a calificat la trei olimpiade naționale: lingvistică, matematică și fizică.

Dumitru David-Ștefan a obținut această performanță remarcabilă sub îndrumarea profesoarelor Cerbu Mioara, la lingvistică, Rusu Valentina, la matematică, și Vizitiu Aniela, la fizică.

Este pasionat de fizică, iar acest interes s-a concretizat deja prin admiterea sa la Facultatea de Fizică din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

