Trei bărbați, de 27, 31 și 36 de ani, condamnați la închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc: Decizie definitivă la Curtea de Apel Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 35 de minute

în

De

Trei bărbați, de 27, 31 și 36 de ani, au fost condamnați la închisoare executare pentru trafic de droguri de mare risc.

Decizia de marți, 10 martie 2026 a Curții de Apel Alba Iulia este definitivă.

Cei trei au comercializat cocaină în județele Sibiu și Alba, la prețuri de 60-100 euro/gram. Aceștia au folosit aplicații criptate (Signal, WhatsApp, Telegram, Snapchat) pentru a evita detectarea și își limitau clienții la cercul apropiat.

Activitatea s-a concentrat pe raza județelor Sibiu și Alba.

Există date conform cărora, în decembrie 2023, unul dintre membrii grupului a introdus în România aproximativ 300 de grame de cocaină, încercând ulterior să o comercializeze în timpul unei petreceri desfășurate la un cămin cultural din comuna Jidvei.

O primă decizie în acest caz fusese pronunțată în 2 decembrie 2025 de Tribunalul Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

