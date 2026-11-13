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Transalpina – DN 67C, ÎNCHISĂ circulației rutiere, între Rânca și Obârșia Lotrului: Șoferii, avertizați să respecte indicatoarele

Ioana Oprean

Publicat

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Transalpina – DN 67C, ÎNCHISĂ circulației rutiere, între Rânca și Obârșia Lotrului: Șoferii, avertizați să respecte indicatoarele

Transalpina – DN 67C este închisă circulației rutiere, între Rânca și Obârșia Lotrului, iar șoferii au fost avertizați să respecte indicatoarele rutiere.

Petrecerea Divorțaților

O nouă intervenție a salvatorilor montani, după ce trei turiști din județul Dâmbovița au rămas blocați cu autoturismul în zăpadă, pe DN 67C – Transalpina, în zona Șeaua Dengheru, în apropiere de Pasul Urdele.

Incidentul s-a produs ieri, 12 noiembrie, după ce conducătorul auto a urmat indicațiile aplicației de navigație și nu a observat indicatoarele rutiere care interzic accesul pe acest sector de drum.

Din fericire, cele trei persoane au fost recuperate în siguranță, cu ajutorul jandarmilor montani și al salvamontiștilor.

Reamintim că sectorul de drum DN 67C, între Rânca și Obârșia Lotrului, este ÎNCHIS circulației rutiere!

Totodată, precizăm că SDN Târgu Jiu nu mai efectuează revizii pe acest sector de drum, odată cu închiderea circulației.

Nu încercați să depășiți indicatoarele de închidere a circulației și nu vă bazați exclusiv pe aplicațiile de navigație!

Indicatoarele rutiere au prioritate în fața indicațiilor GPS-ului. O aplicație de navigație vă poate recomanda un traseu, dar nu vă poate informa întotdeauna corect asupra restricțiilor de circulație.

Respectați semnalizarea rutieră! Nerespectarea acesteia vă poate pune viața în pericol și poate impune intervenția echipajelor de salvare în condiții dificile.

Foto: Inspectoratul de Jandarmi Județean Gorj

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