DREPT LA REPLICĂ: Plata cazării și mesei pentru însoțitorii pacienților internați se face în condițiile legislației naționale
DREPT LA REPLICĂ: Plata cazării și mesei pentru însoțitorii pacienților internați se face în condițiile legislației naționale
În legătură cu articolul publicat în data de 13 noiembrie 2026 privind plata serviciilor hoteliere pentru mama unui copil internat, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia formulează următoarele precizări, necesare pentru informarea corectă a publicului.
Înțelegem îngrijorarea oricărui părinte al cărui copil are nevoie de spitalizare și importanța prezenței sale alături de acesta. Totodată, considerăm necesar ca situația prezentată să fie explicată prin raportare atât la serviciile efectiv asigurate, cât și la legislația aplicabilă.
Plata serviciilor hoteliere pentru însoțitorii copiilor cu vârsta mai mare de 3 ani este prevăzută expres de legislația națională. Articolul 233 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății reglementează suportarea acestor costuri de către însoțitor și limitează tariful la cel mult dublul alocației pentru hrană specifice secției în care este internat copilul.
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Același articol prevede decontarea prin casele de asigurări de sănătate a serviciilor hoteliere pentru însoțitorii copiilor de până la 3 ani și ai persoanelor cu handicap grav internate, dacă medicul consideră necesară prezența acestora pentru o perioadă determinată.
În situația prezentată, copilul avea vârsta de peste 3 ani la momentul internării. Necesitatea sprijinului oferit de părinte este pe deplin înțeleasă, însă aceasta nu modifică, prin ea însăși, condițiile legale de decontare a serviciilor hoteliere.
În ceea ce privește condițiile asigurate, mama și copilul au fost cazați singuri într-un spațiu cu două paturi, în salonul 13, boxa dreaptă. Atât copilului, cât și mamei le-au fost asigurate câte trei mese pe zi. Aceste informații sunt esențiale pentru prezentarea completă a situației și pentru evaluarea afirmației din titlu privind lipsa unui pat pentru însoțitor.
De asemenea, potrivit documentelor spitalului, mama a fost informată încă de la internare despre tariful de 40 de lei pe zi pentru serviciile hoteliere destinate însoțitorului și a semnat un angajament de plată. Prin urmare, afirmația potrivit căreia această obligație i-ar fi fost comunicată abia după șase zile nu corespunde documentelor existente.
Suma comunicată privește serviciile hoteliere acordate însoțitorului. Emiterea notificării de plată reprezintă un demers administrativ pentru recuperarea contravalorii acestor servicii, în baza tarifului aplicabil și a angajamentului semnat. În astfel de situații, spitalul are obligația de a depune diligențele necesare pentru recuperarea contravalorii serviciilor prestate.
Spitalul are responsabilitatea de a aplica prevederile legale și de a administra riguros fondurile publice. Eventuala modificare a limitei de vârstă pentru decontarea serviciilor hoteliere ale însoțitorilor necesită o intervenție legislativă, care depășește competențele unității sanitare.
Solicităm publicarea prezentului drept la replică și corectarea titlului în acord cu situația documentată. Respectăm dreptul presei de a semnala probleme și de a solicita explicații și considerăm esențial ca informațiile oferite publicului să reflecte cu aceeași claritate atât sesizările, cât și faptele verificate.
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
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