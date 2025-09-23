Traian Băsescu vrea serviciul militar obligatoriu: „Tinerele generații să învețe să țină o pușcă în mână”

Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit recent despre ideea de a introduce serviciul militar obligatoriu în România. El a precizat că atât țara, cât și populația trebuie să fie pregătite să se apere singure până la sosirea ajutorului NATO, în caz de conflict.

Traian Băsescu a explicat că tinerele generații trebuie să fie educate să folosească arme și a menționat că în alte țări acest proces a început deja. „Când facem ceva pentru noi?

Când ne hotărâm să învățăm ca tinerele generații să învețe să țină o pușcă în mână? Sunt țări care deja au început să facă acest lucru, iar România stă să vină americanul”, a spus fostul președinte în direct la România TV

El a insistat că România trebuie să aibă nu doar o armată bine pregătită, dar și o populație instruită pentru apărare, capabilă să reacționeze în situații critice.

„Acordul NATO spune că, până vine NATO, trebuie să te poți apăra: să ai o armată instruită suficient de mare și o populație pregătită să ia arma în mână. Să ne ferească, dar dacă nu ne păzește, să fim pregătiți”, a adăugat Traian Băsescu.

Aceasta nu este prima dată când Băsescu propune serviciul militar obligatoriu. În aprilie, pentru Euronews, el spunea că România își pune în pericol securitatea prin lipsa de pregătire militară a populației și că politicienii evită armata obligatorie doar pentru a-și câștiga imagine înainte de alegeri.

