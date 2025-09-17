Majoritatea românilor sunt de acord cu stagiul militar. CARE este singura condiție – sondaj INSCOP
Majoritatea românilor sunt de acord cu stagiul militar, cu o singură condiție
Majoritatea românilor sunt de acord cu introducerea stagiului militar, însă spun că acesta ar trebui să fie voluntar. Rezultatele arată că 74,2% dintre respondenți susțin această măsură, în timp ce doar 20,7% au o părere negativă, iar 5,1% nu au oferit răspuns.
Rezerviștii din județele Sibiu și Mureș, convocați de MApN pentru un exercițiu de mobilizare și activități de pregătire și antrenament
Sprijin constant în timp și diferențe după vârstă, gen și educație
Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research pentru platforma Informat.ro, percepția românilor asupra stagiului militar voluntar a rămas relativ constantă în ultimii zece ani.
În 2015, procentul celor care susțineau această măsură era de 79,4%. Studiul arată că votanții PNL sunt cei mai susținători, cu 94% de acord, urmați de USR cu 87%, PSD cu 76% și AUR cu 68%.
În funcție de gen, 76% dintre bărbați și 72% dintre femei sunt de acord, iar pe grupe de vârstă sprijinul variază între 67% și 78%.
În ceea ce privește educația, 87% dintre cei cu studii superioare susțin stagiul militar voluntar, comparativ cu 60% dintre cei cu educație primară.
Datele au fost culese între 1 și 9 septembrie 2025, prin interviuri telefonice (metoda CATI), pe un eșantion de 1.103 persoane reprezentativ pentru populația adultă din România. Marja de eroare este de ± 2,95%, la un nivel de încredere de 95%.
