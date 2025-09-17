Majoritatea românilor sunt de acord cu stagiul militar. CARE este singura condiție – sondaj INSCOP

Majoritatea românilor sunt de acord cu stagiul militar, cu o singură condiție

Majoritatea românilor sunt de acord cu introducerea stagiului militar, însă spun că acesta ar trebui să fie voluntar. Rezultatele arată că 74,2% dintre respondenți susțin această măsură, în timp ce doar 20,7% au o părere negativă, iar 5,1% nu au oferit răspuns.

Sprijin constant în timp și diferențe după vârstă, gen și educație

Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research pentru platforma Informat.ro, percepția românilor asupra stagiului militar voluntar a rămas relativ constantă în ultimii zece ani.

În 2015, procentul celor care susțineau această măsură era de 79,4%. Studiul arată că votanții PNL sunt cei mai susținători, cu 94% de acord, urmați de USR cu 87%, PSD cu 76% și AUR cu 68%.

În funcție de gen, 76% dintre bărbați și 72% dintre femei sunt de acord, iar pe grupe de vârstă sprijinul variază între 67% și 78%.

În ceea ce privește educația, 87% dintre cei cu studii superioare susțin stagiul militar voluntar, comparativ cu 60% dintre cei cu educație primară.

Datele au fost culese între 1 și 9 septembrie 2025, prin interviuri telefonice (metoda CATI), pe un eșantion de 1.103 persoane reprezentativ pentru populația adultă din România. Marja de eroare este de ± 2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

