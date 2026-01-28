Traian Băsescu a câștigat procesul cu Administrația Prezidențială: Decizie în instanță după verdictul „Petrov”. Câți bani trebuie să recupereze fostul șef al statului

Curtea de Apel București a admis, miercuri, 28 ianuarie 2026, cererea formulată de fostul președinte Traian Băsescu împotriva Administrației Prezidențiale, obligând instituția să îi plătească retroactiv indemnizația de fost șef al statului, suspendată în anul 2022.

Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile.

„Solutia pe scurt: Admite cererea. Anulează Ordinul nr.55/2022 şi adresa SG 6462/26.05.2022. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 754.234,84 lei reprezentând indemnizaţia lunară netă acordată persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român aferentă perioadei 23.03.2022- 31.07.2025. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 17.648 lei. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată azi 28.01.2026 prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei. Document: Hotarâre 28.01.2026”, se arată în minuta Curții de Apel București.

Plata indemnizației fusese sistată în 2022, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că Traian Băsescu a colaborat cu fosta Securitate sub numele conspirativ „Petrov”.

Administrația Prezidențială a aplicat atunci prevederile legii care exclude de la aceste drepturi foștii președinți declarați colaboratori ai Securității.

Fostul preşedinte Traian Băsescu are de recuperat peste 754.000 de lei, reprezentând indemnizaţia cuvenită ca fost şef al statului în intervalul 2022 – 2025.

