TRAGEDIE în Alba: Un motociclist de 38 de ani, DECEDAT la Rimetea. Bărbatul era cetățean maghiar și i s-ar fi făcut rău în timpul unei ieșiri

Un motociclist de 38 de ani a decedat joi noaptea la Rimetea, după ce i s-ar fi făcut rău. Bărbatul era cetățean maghiar și se afla în timpul unei ieșiri cu prietenii.

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 martie 2026, în jurul orei 19.00, un bărbat de 30 de ani, din comuna Rimetea, a sesizat, prin SNUAU 112, faptul că se află pe muntele Piatra Secuiului, împreună cu 4 prieteni, cu motocicletele, iar unuia dintre aceștia i s-ar fi făcut rău.

Din verificările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că un bărbat de 38 de ani, cetățean maghiar, în timp ce se deplasa cu o motocicletă, în zona denumită Grota Studenților, pe raza localității Rimetea, i s-ar fi făcut rău, moment în care a coborât de pe motocicletă și a căzut, rămânând în stare de inconștiență.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au efectuat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, bărbatul a decedat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI