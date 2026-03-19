Accident GRAV la Rimetea: Motociclist în stop cardiorespirator după ce a căzut în zona Grota Studenților

Un accident grav a avut loc joi seara, în jurul orei 19.00, la Rimetea. Un motociclist ar fi în stop cardiorespirator după ce a căzut în zona Grota Studenților.

Secția de pompieri Aiud intervine în cooperare cu SALVAMONT Alba pentru acordarea primului ajutor medical la un motociclist căzut în Rimetea, zona Grota Studenților.

Din informațiile primite de la apelant, persoana se află în stop cardiorespirator.

La misiune participă o autospecială de prima interventie și comandă si o ambulanță SAJ.

