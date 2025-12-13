Rămâi conectat

Ştirea zilei

TRAGEDIE în Alba: Persoană găsită carbonizată într-o rulotă arsă din comuna Cricău. Bărbatul era îngrijitor la animale

Bogdan Ilea

Publicat

acum 23 de minute

în

De

TRAGEDIE în Alba: Persoană găsită carbonizată într-o rulotă arsă din comuna Cricău. Bărbatul era îngrijitor la animale

Cadavrul unei persoane a fost descoperit la o stână de pe raza comunei Cricău, astăzi, 13 decembrie, în localitatea Craiva. Trupul neînsuflețit a fost găsit într-o rulotă arsă.

Din primele informații, este vorba despre o persoană din județul Botoșani, de 54 de ani, care se ocupa cu îngrijirea animalelor, potrivit unor surse Ziarul Unirea.

Polițiștii din Galda de Jos au fost anunțati că în extravilanul localității Craiva o rulotă s-ar fi făcut scrum. Oamenii legii au intervenit la fața locului unde au descoperit cadavrul bărbatului. În aceste momente se efectueză cercetări cu privire la stabilirea împrejurimilor care au dus la acest incident.

,,La data de 13 decembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în extravilanul localității Craiva, ar fi ars o rulotă, iar în interior ar fi o persoană carbonizată. 

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că, în interiorul rulotei, se află o persoană carbonizată. Este vorba despre un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din localitatea Hlipiceni, județul Botoșani. 

Cadavrul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei.  

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul“, a declarat IPJ Alba pentru Ziarul Unirea. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Alertă în Alba: Minoră, de 14 ani, dată dispărută după ce nu s-a întors acasă: Familia și Poliția o caută

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

13 decembrie 2025

De

Alertă în Alba: Minoră, de 14 ani, anunțată dispărută după ce nu s-a întors acasă: Familia și poliția o caută Polițiștii din Alba caută o minoră care a dispărut din municipiul Blaj. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112. În dimineața zilei […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | A treia seară de proteste în București și în marile orașe din România. Manifestanții cer demisia Liei Savonea, dar și schimbări în Justiție

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de ore

în

12 decembrie 2025

De

VIDEO | A treia seară de proteste în București și în marile orașe din România. Manifestanții cer demisia Liei Savonea, dar și schimbări în Justiție Scandalul din justiție a scos oamenii în stradă pentru a treia seară la rând. În București, dar și în alte orașe mari ale țării, oamenii cer demisia președintei Curții Supreme, […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Ce mai aruncă albaiulienii în postul Crăciunului: 9 cățeluși abia fătați, aruncați într-un sac de rafie pe un teren din Micești și un hamster într-o găleată: ,,Vă numiți creștini, cum puteți provaca atâta suferință și durere?”

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

12 decembrie 2025

De

Ce mai aruncă albaiulienii în postul Crăciunului: 9 cățeluși abia fătați, aruncați într-un sac de rafie pe un teren din Micești și un hamster într-o găleată: ,,Vă numiți creștini, cum puteți provaca atâta suferință și durere?” Un nou caz șocant de abandon a avut loc joi seara, în Alba Iulia, după ce 9 pui de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 52 de minute

RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice începând de astăzi. Amenzi de până la 2.000 de lei pentru cei care nu respectă legea

RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice începând de astăzi. Amenzi de până la 2.000 de lei pentru cei care...
Actualitateacum o oră

Fără taxe pe contribuțiile persoanelor vulnerabile îngrijite de ONG-uri. Proiect de lege

Fără taxe pe contribuțiile persoanelor vulnerabile îngrijite de ONG-uri. Proiect de lege Un nou proiect de lege depus la Parlament...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 23 de minute

TRAGEDIE în Alba: Persoană găsită carbonizată într-o rulotă arsă din comuna Cricău. Bărbatul era îngrijitor la animale

TRAGEDIE în Alba: Persoană găsită carbonizată într-o rulotă arsă din comuna Cricău. Bărbatul era îngrijitor la animale Cadavrul unei persoane...
Ştirea zileiacum 3 ore

Alertă în Alba: Minoră, de 14 ani, dată dispărută după ce nu s-a întors acasă: Familia și Poliția o caută

Alertă în Alba: Minoră, de 14 ani, anunțată dispărută după ce nu s-a întors acasă: Familia și poliția o caută...

Curier Județean

Curier Județeanacum 4 ore

FOTO | Lucrările de renovare energetică la mai multe blocuri din Alba Iulia, recepționate: Investiție realizată printr-o finanțare de peste 15 milioane lei, prin PNRR

Lucrările de renovare energetică la mai multe blocuri din Alba Iulia, recepționate: Investiție realizată printr-o finanțare de peste 15 milioane...
Curier Județeanacum 5 ore

Tânăr din Ocna Mureș, prins la volan fără permis de conducere: Este cercetat de oamenii legii

Tânăr din Ocna Mureș, prins la volan fără permis de conducere: Este cercetat de oamenii legii Un tânăr de 21...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 ore

FOTO | Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci de gospodării beneficiază de proiect

Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci...
Politică Administrațieacum 22 de ore

Infrastructura rutieră din Rimetea va fi modernizată la standarde europene: Investiție de peste 4,5 milioane lei

Infrastructura rutieră din Rimetea va fi modernizată la standarde europene: Investiție de peste 4,5 milioane lei Infrastructura rutieră din Rimetea...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 10 ore

În 13 decembrie, credincioșii catolici și ortodocși o celebrează pe Sfânta Muceniță Lucia, fecioara din Siracuza

În fiecare an, pe 13 decembrie, credincioșii catolici și ortodocși deopotrivă o celebrează pe Sfânta Muceniță Lucia, fecioara din Siracuza...
Opinii - Comentariiacum 10 ore

13 decembrie: Ziua Tipografilor

13 decembrie: Ziua Tipografilor La 13/26 decembrie 1918, la București, a avut loc o mare manifestație a tipografilor din București,...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea