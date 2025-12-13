TRAGEDIE în Alba: Persoană găsită carbonizată într-o rulotă arsă din comuna Cricău. Bărbatul era îngrijitor la animale
TRAGEDIE în Alba: Persoană găsită carbonizată într-o rulotă arsă din comuna Cricău. Bărbatul era îngrijitor la animale
Cadavrul unei persoane a fost descoperit la o stână de pe raza comunei Cricău, astăzi, 13 decembrie, în localitatea Craiva. Trupul neînsuflețit a fost găsit într-o rulotă arsă.
Din primele informații, este vorba despre o persoană din județul Botoșani, de 54 de ani, care se ocupa cu îngrijirea animalelor, potrivit unor surse Ziarul Unirea.
Polițiștii din Galda de Jos au fost anunțati că în extravilanul localității Craiva o rulotă s-ar fi făcut scrum. Oamenii legii au intervenit la fața locului unde au descoperit cadavrul bărbatului. În aceste momente se efectueză cercetări cu privire la stabilirea împrejurimilor care au dus la acest incident.
,,La data de 13 decembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în extravilanul localității Craiva, ar fi ars o rulotă, iar în interior ar fi o persoană carbonizată.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că, în interiorul rulotei, se află o persoană carbonizată. Este vorba despre un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din localitatea Hlipiceni, județul Botoșani.
Cadavrul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei.
În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul“, a declarat IPJ Alba pentru Ziarul Unirea.
