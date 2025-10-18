TRAGEDIE în Alba: O vârstnică de 81 de ani, găsită DECEDATĂ în albia unui râu, la Sebeșel. Femeia plecase de acasă cu o zi înainte și nu a mai revenit

O vârstnică de 81 de ani a fost găsită DECEDATĂ sâmbătă dimineața, în albia unui râu, la Sebeșel. Femeia plecase de acasă cu o zi înainte și nu a mai revenit.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 octombrie 2025, polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, din localitatea Săsciori, cu privire la faptul că mama sa, în vârstă de 81 de ani, din aceeași localitate, ar fi plecat de la domiciliul său, în după-amiaza zilei de 17 octombrie 2025, și nu a mai revenit.

Imediat după sesizare, polițiștii Postului de Poliție Săsciori au demarat activități de căutare, la care au participat și membrii familiei, însă, din nefericire, femeia a fost găsită decedată în albia râului, pe raza localității Sebeșel.

La examinarea sumară a trupului, nu au fost constatate urme vizibile de violență.

Trupul femeii va fi transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a petrecut acest eveniment.

