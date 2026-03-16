TRAGEDIE în Alba: Bebeluș de aproape 2 luni, născut prematur, DECEDAT la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

O tragedie de neimaginat s-a petrecut într-o familie din Alba la sfârșitul săptămânii trecute. Un bebeluș de nici 2 luni a decedat sâmbătă noaptea la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

Cazul a fost semnalat luni, 16 martie 2026, de un cititor ziarulunirea.ro. Tragedia s-a petrecut în jurul orei 22.00 la UPU Alba Iulia.

Reprezentanții IPJ Alba au declarat pentru ziarulunirea.ro că este vorba de un băiețel de aproape 2 luni, născut prematur. Micuțul ar fi fost transportat de la Spitalul Municipal Sebeș la UPU Alba Iulia, însă medicii nu ar mai fi putut face nimic pentru el.

Cauza decesului a fost bronho-pneumonie, bebelușul având și alte probleme de sănătate, au mai precizat polițiștii din Alba.

