UPDATE | Tragedie de NEIMAGINAT la Blaj: O tânără de 23 ani s-a stins din viață după ce i s-a făcut rău. Medicii nu au reușit să o salveze

Tragedie de NEIMAGINAT la Blaj: O tânără de 23 ani s-a stins din viață după ce i s-a făcut rău. Medicii nu au reușit să o salveze

O tânără de 23 de ani, din Blaj, s-a stins din viață după ce i s-ar fi făcut rău, în jurul orei 23:20. Tânăra, care se afla într-o stare inconștinetă la sosirea echipajelor medicale a fost declarată decedată după ce medicii au încercat să efectueze manevrele de resuscitare.

Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 6 ianuarie 2026, în jurul orei 23.20, polițiștii de ordine publică din Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că unei tinere, în vârstă de 23 de ani, în timp ce se afla în locuința sa din municipiul Blaj, i s-ar fi făcut rău și este inconștientă.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au efectuat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul tinerei.

La examinarea sumară a trupului acesteia, nu au fost constatate urme vizibile de violență, fiind transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, precum și în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a petrecut acest eveniment.

Cine este tânăra de 23 de ani, din Blaj, care și-a pierdut viața tragic în seara de 6 ianuarie 2026

A. M. este tânăra de 23 de ani, din Blaj, care și-a pierdut tragic viața în seara de 6 ianuarie, în jurul orei 23:30. Potrivit informațiilor Ziarul Unirea, este vorba despre fiica preotului ortodox din satul Mănărade. Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită după finalizarea necropsiei, însă, cel mai probabil, decesul ar fi survenit în urma asfixierii din cauza unor scăpări de gaze. Tânăra de 23 de ani avea un copil de doar doi ani.

