Tragedie cumplită de Crăciun în Vaslui: Doi copii au mers la colindat și au sfârșit pe neașteptate
Doi copii în vârstă de 12 și 14 ani, din județul Vaslui, și-au pierdut viața sâmbătă, după ce gheața pe care se aflau a cedat, provocând înecarea acestora. Informația a fost transmisă de mediafax.ro.
Doi minori, de 12 și 14 ani, și-au pierdut viața după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta, din județul Vaslui. Cei doi adolescenți, cel mai probabil frați, făceau parte dintr-un grup de colindători care a încercat să traverseze suprafața înghețată, însă gheața a cedat.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui, băiatul de 12 ani și fata de 14 ani au fost recuperați din apă fără semne vitale, sâmbătă seara.
Autoritățile au demarat, în cursul serii de sâmbătă, ample acțiuni de căutare și salvare.
„Intervine Detaşamentul Vaslui cu Autospeciala de căutare – salvare L200, o barcă pneumatică, TIM si EPA, precum şi zece militari”, a precizat Detașamentul Vaslui înainte ca cei doi copii să fie găsiți fără viață.
Conform informațiilor, apelul la 112 a fost făcut la ora 17:35. Autoritățile locale au declarat că cei doi copii au traversat acumularea pe gheață împreună cu un grup de colindători, iar gheața s-a rupt.
Tatăl copiilor, cu hipotermie ușoară, a fost transportat la spital de echipajul EPA.
