Traficul rutier reluat pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Au finalizate lucrările pe remediere și consolidare pe breteaua 2 a nodului rutier Sebeș

Traficul rutier reluat miercuri, 17 decembrie 2025, pe autostrada A10 Sebeș-Turda. Au finalizate lucrările pe remediere și consolidare pe breteaua 2 a nodului rutier Sebeș.

,,Începând cu ora 15:00 s-a reluat traficul rutier pe breteaua 2 a Nodului Rutier Sebeș (A1 Deva – A10 Alba).

Lucrările de remediere și consolidare culee pasaj PN02 peste autostrada A1 au fost efectuate de către Antreprenorul Impresa Pizzarotti & C SpA în perioada de garanție.

Circulația se desfășoară în condiții normale, fără restricții”, au transmis miercuri, 17 decembrie 2025, reprezentanții DRDP Cluj.

Reamintim că pe breteaua numărul 2 a nodului rutier Sebeș, care face legătura dintre autostrăzile A1 și A10, pe direcția de mers Deva-Alba Iulia, circulația a fost închisă în data de 21 iulie 2025, iar traficul a fost mutat pe breteaua 5 (o bretea mică) și prin cele 2 sensuri giratorii.

În anul 2024, s-a constatat deformarea aparatelor de reazem de pe culeea dintre Deva a bretelei 2, efectul imediat fiind micșorarea gabaritului rostului dintre zidul de gardă și tablier, deteriorarea dispozitivului de acoperire a rostului de dilatație și apariția unor fisuri.

Cauza deformării aparatului de reazem o reprezintă materialul de umplutură din spatele culeei, întrucât acesta nu a fost suficient compactat, a avut loc fenomenul de tasare.

Lucrările fiind în perioada de garanție, remedierea a fost realizată pe cheltuiala antreprenorului, firma italiană Pizzarotti.

