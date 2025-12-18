Rămâi conectat

Traficul rutier reluat pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Au finalizate lucrările pe remediere și consolidare pe breteaua 2 a nodului rutier Sebeș

acum 3 ore

Traficul rutier reluat miercuri, 17 decembrie 2025, pe autostrada A10 Sebeș-Turda. Au finalizate lucrările pe remediere și consolidare pe breteaua 2 a nodului rutier Sebeș.

,,Începând cu ora 15:00 s-a reluat traficul rutier pe breteaua 2 a Nodului Rutier Sebeș (A1 Deva – A10 Alba).

Lucrările de remediere și consolidare culee pasaj PN02 peste autostrada A1 au fost efectuate de către Antreprenorul Impresa Pizzarotti & C SpA în perioada de garanție.

Citește și: VIDEO | Care sunt cauzele deteriorării și ce soluție va fi folosită la nodul rutier Sebeș pentru remedierea și consolidarea culeei de pe breteaua 2. Traficul este închis până în luna noiembrie 2025

Circulația se desfășoară în condiții normale, fără restricții”, au transmis miercuri, 17 decembrie 2025, reprezentanții DRDP Cluj.

Reamintim că pe breteaua numărul 2 a nodului rutier Sebeș, care face legătura dintre autostrăzile A1 și A10, pe direcția de mers Deva-Alba Iulia, circulația a fost închisă în data de 21 iulie 2025,  iar traficul a fost mutat pe breteaua 5 (o bretea mică) și prin cele 2 sensuri giratorii.

Citește și: VIDEO | Pe A10 Sebeș-Turda, autostrada meșterului Manole, în nodul rutier Sebeș, traficul pe o bretea este întrerupt pentru câteva luni din cauza deteriorării grave a unei culei

În anul 2024, s-a constatat deformarea aparatelor de reazem de pe culeea dintre Deva a bretelei 2, efectul imediat fiind micșorarea gabaritului rostului dintre zidul de gardă și tablier, deteriorarea dispozitivului de acoperire a rostului de dilatație și apariția unor fisuri.

Cauza deformării aparatului de reazem o reprezintă materialul de umplutură din spatele culeei, întrucât acesta nu a fost suficient compactat, a avut loc fenomenul de tasare.

Lucrările fiind în perioada de garanție, remedierea a fost realizată pe cheltuiala antreprenorului, firma italiană Pizzarotti.

