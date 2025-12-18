Traficul rutier reluat pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Au finalizate lucrările pe remediere și consolidare pe breteaua 2 a nodului rutier Sebeș
Traficul rutier reluat pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Au finalizate lucrările pe remediere și consolidare pe breteaua 2 a nodului rutier Sebeș
Traficul rutier reluat miercuri, 17 decembrie 2025, pe autostrada A10 Sebeș-Turda. Au finalizate lucrările pe remediere și consolidare pe breteaua 2 a nodului rutier Sebeș.
,,Începând cu ora 15:00 s-a reluat traficul rutier pe breteaua 2 a Nodului Rutier Sebeș (A1 Deva – A10 Alba).
Lucrările de remediere și consolidare culee pasaj PN02 peste autostrada A1 au fost efectuate de către Antreprenorul Impresa Pizzarotti & C SpA în perioada de garanție.
Citește și: VIDEO | Care sunt cauzele deteriorării și ce soluție va fi folosită la nodul rutier Sebeș pentru remedierea și consolidarea culeei de pe breteaua 2. Traficul este închis până în luna noiembrie 2025
Circulația se desfășoară în condiții normale, fără restricții”, au transmis miercuri, 17 decembrie 2025, reprezentanții DRDP Cluj.
Reamintim că pe breteaua numărul 2 a nodului rutier Sebeș, care face legătura dintre autostrăzile A1 și A10, pe direcția de mers Deva-Alba Iulia, circulația a fost închisă în data de 21 iulie 2025, iar traficul a fost mutat pe breteaua 5 (o bretea mică) și prin cele 2 sensuri giratorii.
Citește și: VIDEO | Pe A10 Sebeș-Turda, autostrada meșterului Manole, în nodul rutier Sebeș, traficul pe o bretea este întrerupt pentru câteva luni din cauza deteriorării grave a unei culei
În anul 2024, s-a constatat deformarea aparatelor de reazem de pe culeea dintre Deva a bretelei 2, efectul imediat fiind micșorarea gabaritului rostului dintre zidul de gardă și tablier, deteriorarea dispozitivului de acoperire a rostului de dilatație și apariția unor fisuri.
Cauza deformării aparatului de reazem o reprezintă materialul de umplutură din spatele culeei, întrucât acesta nu a fost suficient compactat, a avut loc fenomenul de tasare.
Lucrările fiind în perioada de garanție, remedierea a fost realizată pe cheltuiala antreprenorului, firma italiană Pizzarotti.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
18 decembrie: Sfântul Daniil Sihastrul, sărbătoare cu cruce albastră în calendarul ortodox. Ce înseamnă și ce nu ai voie să faci
18 decembrie: Sfântul Daniil Sihastrul, sărbătoare cu cruce albastră în calendarul ortodox. Ce înseamnă și ce nu ai voie să faci În calendarul ortodox, în 18 decembrie, Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește pe Sfântul Daniil Sihastrul. Este cruce albastră în calendar. Ce înseamnă și ce nu ai voie să faci. Sfântul Daniil a trăit între […]
Bradul de Crăciun: Când se împodobește și care este semnificația ornamentelor festive. În ce țări nu se împodobește bradul de Crăciun
Bradul de Crăciun: Când se împodobește și care este semnificația ornamentelor festive. În ce țări nu se împodobește bradul de Crăciun Bradul de Crăciun este unul dintre cele mai prețuite și așteptate simboluri ale sărbătorilor de iarnă. Perioada în care este împodobit bradul de Crăciun marchează deschiderea festivităților, aducând în case bucurie și o atmosferă […]
Lovitură grea pentru șoferii cu mașini vechi: Impozitele ar urma să fie majorate drastic de la 1 ianuarie 2026. Ce pregătește Guvernul
Lovitură grea pentru șoferii cu mașini vechi: Impozitele ar urma să fie majorate drastic de la 1 ianuarie 2026. Ce pregătește Guvernul Ministerul de Interne a centralizat toate datele despre mașinile din România, prin intermediul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări. Ele urmează să fie trimise către toate prefecturile din țară. Primăriile vor avea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Traficul rutier reluat pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Au finalizate lucrările pe remediere și consolidare pe breteaua 2 a nodului rutier Sebeș
Traficul rutier reluat pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Au finalizate lucrările pe remediere și consolidare pe breteaua 2 a nodului rutier...
18 decembrie: Sfântul Daniil Sihastrul, sărbătoare cu cruce albastră în calendarul ortodox. Ce înseamnă și ce nu ai voie să faci
18 decembrie: Sfântul Daniil Sihastrul, sărbătoare cu cruce albastră în calendarul ortodox. Ce înseamnă și ce nu ai voie să...
Știrea Zilei
Andrei Rațiu, interviu emoționant după ce a câștigat premiul cel mai bun fotbalist român în 2025 în ancheta GSP: ,,Mă simt aici un jucător important într-un campionat de top”
Andrei Rațiu, interviu emoționant după ce a câștigat premiul cel mai bun fotbalist român în 2025 în ancheta GSP: ,,Mă...
VIDEO | 36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE: În 18 decembrie 1989, la Timişoara a fost instituită legea marţială, iar tinerii mureau pe treptele Catedralei, în numele Libertăţii
36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE: În 18 decembrie 1989, la Timişoara a fost instituită legea marţială, iar tinerii mureau...
Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit la ieșirea dintr-o parcare din centrul municipiului
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit la ieșirea dintr-o parcare din centrul municipiului Un accident rutier a...
FOTO | Bustul Sfântului Emeric, dezvelit în curtea Bisericii Reformate din Sântimbru. Localitatea îi poartă numele din 1238 – Villa Sancti Emerici
Bustul Sfântului Emeric, dezvelit în curtea Bisericii Reformate din Sântimbru. Localitatea îi poartă numele din 1238 – Villa Sancti Emerici...
Politică Administrație
VIDEO | Lucrările bazinului de înot didactic și agrement de la Aiud avansează. Primar: ,,Constructorul estimează că undeva în jurul lunii martie o să fie gata”
Lucrările bazinului de înot didactic și agrement de la Aiud avansează. Primar: ,,Constructorul estimează că undeva în jurul lunii martie...
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu Moțiunea simplă AUR împotriva ministrei Mediului,...
Opinii Comentarii
18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi
18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi Anual, la data de...
17 decembrie 2025: Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Daniel. Rugăciunile proorocului și a celor trei tineri aruncați în cuptor
În fiecare an, la data de 17 decembrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Prooroc Daniel și îi pomenesc pe...