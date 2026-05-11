11 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Reparații la carosabil

RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Reparații la carosabil

Luni, 11 mai 2026, sunt restricții de circulație, între orele 7.00 și 20.00, pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, la Miercurea Sibiului.

Potrivit Dispeceratului CNAIR, se execută lucrări de reparații pe partea carosabila.

Banda 1 și banda de urgențe de pe calea 2 (Sebeș-Sibiu) sunt restricționate.

Se circulă îngreunat pe banda 2 a căii 2.

Foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

