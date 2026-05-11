FOTO: LPS Alba Iulia, comportare remarcabilă la Campionatul Național Școlar de înot | Bilanțul albaiulienilor: 23 de medalii, Matei-Florin Turuș – 4 medalii de aur, Ilinca Ileană-Pienariu – două medalii de aur

LPS Alba Iulia, comportare remarcabilă la Campionatul Național Școlar de înot | Bilanțul albaiulienilor: 23 de medalii, Matei-Florin Turuș – 4 medalii de aur, Ilinca Ileană-Pienariu – două medalii de aur
Reprezentanți LPS Alba Iulia au realizat o comportare remarcabilă la Campionatul Național Școlar de înot de la Reșița. Bilanțul competitorilor dim Cetatea Marii Uniri cuprinde 23 de medalii (6 medalii de aur, 7 medalii de argint și 10 medalii de bronz), distingându-se Matei-Florin Turuș, care a urcat în 4 rânduri pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.
La întrecere au participat 221 de înotători, de la 21 de Licee cu Program Sportiv și Cluburi Sportive Școlare, Liceul cu Program Sportiv Alba fiind reprezentat de 14 sportivi pregătiți de prof. Daniela Bob și Marius Lobonțiu. Competitorii albaiulieni au încheiat pe locul 5, din cele 21 de echipe prin obtinerea de 234 puncte Au punctat cei clasați pe primele opt locuri în ierarhia pe probe și categorii de vârstă.
Rezultate:
*Matei-Florin Turuș: 4 medalii de aur la 50 metri spate, 100 m spate, 50 m liber, 100 m liber; o medalie de argint la 50 m fluture; o medalie de bronz la 100 m future;
*Ilinca Ileană-Pienariu: două medalii de aur la 100 metri spate, 100 m fluture; două medalii de argint la 50 m fluture, 100 m liber; o medalie de bronz la 50 m spate;
*Lorand Palfi: o medalie de argint la 50 metri fluture; 3 medalii de bronz la 100 m bras, 50 m bras, 50 m spate; locul VI la 100 m liber, 100 m fluture; locul VII la 50 m liber;
*Alexandra Lefter: o medalie de argint la 100 metri fluture; douî medalii de bronz la 50 m fluture, 100 m spate; locul IV la 50 m spate; locul VI la 100 m liber; locul VIII la 50 m liber;
*Ștefan Nechita-Vesa: o medalie de bronz la 100 metri bras; locul V la 50 m bras; locul VII la 100 m liber; locul VIII la 50 m liber.
A urcat pe podium și stafeta de băieti 13 ani, în componența David Begov-Ungur, Ștefan Nechita-Vesa, Mihai Turuș, Vlad Drăguescu, medalie de argint în proba de 4×50 metri mixt și medalie de bronz în proba de 4×50 metri liber. Au mai încheiat între primii 8 David Begov-Ungur (locul IV la 100 m bras, locul V la 50 m fluture, 50 m spate și 100 m fluture, locul VI la 100 m spate, 50 m bras), Cristiana Adam (locul V la 100 m bras, locul VI la 100 m spate, locul VIII la 50 m bras), Antonia Vecsei (locul V la 100 m fluture, locul VII la 100 m spate și 50 m spate), Pavel Peterliceanu (locul VI la 50 m spate, locul VII la 100 m spate și 100 m liber), Alex Radu (locul VIII la 50 m spate). Au mai concurat Ema Ciucă și Nectarie Pohonțiu.
