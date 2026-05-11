Sport

FOTO: LPS Alba Iulia, comportare remarcabilă la Campionatul Național Școlar de înot | Bilanțul albaiulienilor: 23 de medalii, Matei-Florin Turuș – 4 medalii de aur, Ilinca Ileană-Pienariu – două medalii de aur

Dan HENEGAR

Publicat

acum 11 minute

în

De

LPS Alba Iulia, comportare remarcabilă la Campionatul Național Școlar de înot | Bilanțul albaiulienilor: 23 de medalii, Matei-Florin Turuș – 4 medalii de aur, Ilinca Ileană-Pienariu – două medalii de aur

Reprezentanți LPS Alba Iulia au realizat o comportare remarcabilă la Campionatul Național Școlar de înot de la Reșița. Bilanțul competitorilor dim Cetatea Marii Uniri cuprinde 23 de medalii (6 medalii de aur, 7 medalii de argint și 10 medalii de bronz), distingându-se Matei-Florin Turuș, care a urcat în 4 rânduri pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Citește și: Ilinca Ileană-Pienariu (LPS Alba Iulia), 5 medalii, dintre care una de aur, la naționalele de înot! Bronz și pentru Matei-Florin Turuș

La întrecere au participat 221 de înotători, de la 21 de Licee cu Program Sportiv și Cluburi Sportive Școlare, Liceul cu Program Sportiv Alba fiind reprezentat de 14 sportivi pregătiți de prof. Daniela Bob și Marius Lobonțiu. Competitorii albaiulieni au încheiat pe locul 5, din cele 21 de echipe prin obtinerea de 234 puncte Au punctat cei clasați pe primele opt locuri în ierarhia pe probe și categorii de vârstă.

Rezultate:

*Matei-Florin Turuș: 4 medalii de aur la 50 metri spate, 100 m spate, 50 m liber, 100 m liber; o medalie de argint la 50 m fluture; o medalie de bronz la 100 m future;

*Ilinca Ileană-Pienariu: două medalii de aur la 100 metri spate, 100 m fluture; două medalii de argint la 50 m fluture, 100 m liber; o medalie de bronz la 50 m spate;

*Lorand Palfi: o medalie de argint la 50 metri fluture; 3 medalii de bronz la 100 m bras, 50 m bras, 50 m spate; locul VI la 100 m liber, 100 m fluture; locul VII la 50 m liber;

*Alexandra Lefter: o medalie de argint la 100 metri fluture; douî medalii de bronz la 50 m fluture, 100 m spate; locul IV la 50 m spate; locul VI la 100 m liber; locul VIII la 50 m liber;

*Ștefan Nechita-Vesa: o medalie de bronz la 100 metri bras; locul V la 50 m bras; locul VII la 100 m liber; locul VIII la 50 m liber.

A urcat pe podium și stafeta de băieti 13 ani, în componența David Begov-Ungur, Ștefan Nechita-Vesa, Mihai Turuș, Vlad Drăguescu, medalie de argint în proba de 4×50 metri mixt și medalie de bronz în proba de 4×50 metri liber. Au mai încheiat între primii 8 David Begov-Ungur (locul IV la 100 m bras, locul V la 50 m fluture, 50 m spate și 100 m fluture, locul VI la 100 m spate, 50 m bras), Cristiana Adam (locul V la 100 m bras, locul VI la 100 m spate, locul VIII la 50 m bras), Antonia Vecsei (locul V la 100 m fluture, locul VII la 100 m spate și 50 m spate), Pavel Peterliceanu (locul VI la 50 m spate, locul VII la 100 m spate și 100 m liber), Alex Radu (locul VIII la 50 m spate). Au mai concurat Ema Ciucă și Nectarie Pohonțiu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Dansatorii de la CSM Unirea Alba Iulia, CSU Alba Iulia și Life in Dance Alba Iulia, rezultate de excepție la Cupa Maramureșului și în Bulgaria

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

11 mai 2026

De

Dansatorii de la CSM Unirea Alba Iulia, CSU Alba Iulia și Life in Dance Alba Iulia, rezultate de excepție la Cupa Maramureșului și în Bulgaria Dansatorii de la Clubul Sportiv Municipal Unirea, Clubul Sportiv Universitar Alba Iulia și Life is Dance au avut un weekend plin, dar productiv, participând la două competiții importante. Citește și: […]

Citește mai mult

Sport

Liga 4, etapa 19: Academia Șona, promovare în eșalonul superior! Revenire după un an în SuperLiga Alba!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

11 mai 2026

De

Liga 4, etapa 19: Academia Șona, promovare în eșalonul superior! Revenire după un an în SuperLiga Alba pentru formația condusă de Adu Sabău Academia Șona a reușit, după 6-1 cu Kinder Teiuș în fața fanilor, să promoveze în SuperLiga Alba! Șonenii, condus de „Adu” Sabău au maximum de puncte în cele 8 dispute din primăvara […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Șoimii Ciumbrud a făcut instrucție cu liderul, în Liga 5! Victorie spectaculoasă, 7-1 cu Voința Beldiu, prima clasată în Seria 2, în etapa 15

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

11 mai 2026

De

Șoimii Ciumbrud a făcut instrucție cu liderul, în Liga 5! Victorie spectaculoasă, 7-1 cu Voința Beldiu, prima clasată în Seria 2, în etapa 15 În Seria 2 din Liga 5, Șoimii Ciumbrud a făcut instrucție cu liderul Voința Beldiu, care a suferit o înfrângere la un scor umilitor, 1-7 (1-2) în deplasare cu ocupanta treptei […]

Citește mai mult