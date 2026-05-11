FOTO | Elevul sergent Alexandru Jicărean, de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, s-a calificat la Olimpiada Națională la Pentatlon: ,,Au fost momente în care simțeam că nu mai pot”

Bogdan Ilea

Elevul sergent Alexandru Jicărean, din clasa a XII-a,de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, s-a calificat la Olimpiada Națională a Sportului Școlar la Pentatlon.

Această disciplină atletică presupune o bună pregătire fizică la diferite probe: alergare pe o distanță de 60 m, săritură în lungime cu elan, aruncarea greutății și mingea de oină și alergare pe distanța de 800 m. Pentru Alexandru performanța sportivă nu a venit ușor. Au fost multe luni de antrenamente și efort susținut, dar determinarea și încrederea în forțele proprii au făcut diferența, au scris reprezentanții Colegiul Naționalui Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, într-o postare pe o rețea de socializare.

„M-am pregătit cum am putut mai bine și chiar dacă antrenamentele după orele de curs erau de multe ori obositoare, n-am renunțat. Au fost momente în care simțeam că nu mai pot, dar am continuat pregătirea de fiecare dată. Calificarea la etapa națională nu a venit ușor, dar acum știu că tot efortul a meritat”, a spus Alexandru. Elevul colegiului militar este pregătit de doamna profesoară Geanina Ilie, se mai arată în mesaj.

,,Felicitări, mult succes în următoarele competiții!”, a mai transmis instituția.

