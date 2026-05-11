11-15 mai 2026 | Mobilizare de amploare a rezerviștilor din Alba: Activități de pregătire în unități militare
O mobilizare de amploare a rezerviștilor din Alba urmează să aibă loc în perioada 11 – 15 mai 2026 în cadrul ,,exercițiului de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare – MOBEX AB-HD-26”, organizat de Ministerul Apărării Naţionale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.
Potrivit unui comunicat transmis de Prefectura Alba, în perioada 11-15 mai 2026 are loc ,,Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare – MOBEX AB-HD-26".
Exercițiul se desfășoară simultan în județele Alba și Hunedoara în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) din Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate şi al stării de război și ale art. 4, lit. f), pct. 9 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.
Acest tip de exerciții se planifică și se organizează periodic în toate județele ţării, în baza Planului verificării stadiului pregătirii populației, economiei şi teritoriului pentru apărare prin exerciții şi antrenamente de mobilizare, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, în anul premergător desfășurării acestora.
În timpul exercițiului, o parte din rezerviștii cu domiciliul în județul Alba, cuprinși în planurile de mobilizare, sunt chemați la unitățile militare în vederea efectuării unor activități specifice de pregătire, pe durata unei zile, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Secvența de pregătire a stadiului pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare este organizată și condusă de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, structura de specialitate a Guvernului României în domeniul de referință.
Potrivit scenariului aprobat, pe timpul desfășurării exercițiului sunt puse în aplicare, prin simulare, la nivelul județului, măsurile și acțiunile cuprinse în Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, valabil în perioada 2025-2028, în Programul cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare și în Planul de rechiziții de bunuri și prestări de servicii în interes public județean.
Din echipele de observare-evaluare fac parte reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, precum și ai ministerelor/autorităților de resort cu atribuții pe linia pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare, obiectivele principale constând în evaluarea potențialului economic și uman al autorităților publice locale, instituțiilor și operatorilor economici, precum și în vederea identificării resurselor materiale financiare și a forței de muncă necesare susținerii efortului de apărare și asigurării continuității activităților economico-sociale pe timpul stărilor extraordinare/excepționale, la nivelul județului Alba.
