Trafic rutier îngreunat pe DJ 107 C, Vințu de Jos, din cauza zăpezii. Mai multe utilaje de deszăpezire se află pe teren

Trafic rutier îngreunat pe DJ 107 C, Vințu de Jos. Mai multe utilaje de deszăpezire se află pe teren

Traficul rutier este îngreunat pe DJ 107 C, localitatea Vințu de Jos, astăzi, 9 ianuarie 2026, din cauza viscolului care a depus zăpadă pe carosabil.

Mai multe echipaje SDN acționează cu utilaje de deszăpezire.

Potrivit IPJ Alba, având în vedere condițiile meteorologice, în această dimineață, pe DJ 107 C, pe raza comunei Vințu de Jos, traficul rutier se desfășoară pe un sens de circulație.

Pe partea carosabilă, din cauza viscolului, s-a depus zăpadă.

La fața locului, se acționează, de către reprezentanții SDN, cu mai multe utilaje de deszăpezire, iar echipajele de poliție acționează pentru siguranţa traficului rutier.

