TRAFIC îngreunat pe DJ 107 K, la Ivăniș: Au căzut bolovani pe carosabil. Se circulă pe o singură bandă

Probleme în trafic pe Drumul Județean 107 K, care leagă DN1, Galda de Jos, Întregalde și Mogoș.

Problemele semnalate sunt la Ivăniș, unde au căzut bolovani pe carosabil.

„Traficul rutier este îngreunat pe raza localității Ivăniș, județul Alba, din cauza unor bolovani căzuți pe partea carosabilă.

La fața locului se acționează pentru curățarea drumului.

Traficul rutier se desfășoară alternativ, pe o bandă de circulație”, a transmis IPJ Alba, duminică, 24 august 2025, la ora 20.30.

foto: arhivă

