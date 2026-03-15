Total Sport Alba Iulia și Volei Alba Blaj, calificare la turneul semifinal II al Campionatului Under 13

Dan HENEGAR

Total Sport Alba Iulia și Volei Alba Blaj, calificare la turneul semifinal II al Campionatului Under 13, minivolei feminin

Total Sport Alba Iulia și Volei Alba Blaj, reprezentantele Albei, s-au calificat în turneul semifinal II al campionatului Under 13, minivolei feminin, ajungând între primele 16 echipe din țară la cea mai mic nivel competițional.

Total Sport Alba Iulia (foto, jos) a fost prima în Grupa G, de la Turda, iar Volei Alba Blaj (foto, sus) s-a clasat pe locul secund, în grupa F, disputată în Sala „Timotei Cipariu”

Au fost 8 serii de câte 8 echipe, iar primele două clasate din fiecare serie se vor califica în turneele semifinale 2, care vor avea loc în perioada 24-26 aprilie.

Total Sport (antrenori Carmen Borșai și Dan Moldovan) a încheiat turneul desfășurat la Turda, cu 3 victorii din 3 meciuri și o clasare meritată pe primul loc! A fost un turneu intens, cu meciuri extrem de disputate împotriva unor echipe valoroase: Academia Pârv 11 , CSU Cluj și CSȘ 2 Baia Mare
Volei Alba Blaj, pregătită de Traian Mărginean, a reușit două victorii și o înfrângere, în turneul I semifinal din Sala „Timotei Cipariu”. Echipa din „Mica Romă” a pierdut cu CSM Sighetu Marmației (0-3) și a învins Inter Iași (3-1) și Viitorul Florești (3-0)
Volei Alba Blaj U13 este rodul unui parteneriat remarcabil derulat cu Clubul Sportiv Atomic Blaj, toate componentele formației de minivolei și antrenorul Traian Mărginean provenind de la ACS Atomic Blaj.

