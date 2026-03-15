Total Sport Alba Iulia și Volei Alba Blaj, calificare la turneul semifinal II al Campionatului Under 13, minivolei feminin

Total Sport Alba Iulia și Volei Alba Blaj, reprezentantele Albei, s-au calificat în turneul semifinal II al campionatului Under 13, minivolei feminin, ajungând între primele 16 echipe din țară la cea mai mic nivel competițional.

Total Sport Alba Iulia (foto, jos) a fost prima în Grupa G, de la Turda, iar Volei Alba Blaj (foto, sus) s-a clasat pe locul secund, în grupa F, disputată în Sala „Timotei Cipariu”

Au fost 8 serii de câte 8 echipe, iar primele două clasate din fiecare serie se vor califica în turneele semifinale 2, care vor avea loc în perioada 24-26 aprilie.

Total Sport (antrenori Carmen Borșai și Dan Moldovan) a încheiat turneul desfășurat la Turda, cu 3 victorii din 3 meciuri și o clasare meritată pe primul loc! A fost un turneu intens, cu meciuri extrem de disputate împotriva unor echipe valoroase: Academia Pârv 11 , CSU Cluj și CSȘ 2 Baia Mare