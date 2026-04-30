FOTO | Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se vor încheia
Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare este la un pas de finalizare. Lucrările de asfaltare vor fi reluate săptămâna viitoare, iar în aproximativ 2 luni, DJ 705 va terminat.
,,Am avut o nouă discuție cu reprezentanții Florea Grup, compania care face lucrările pe DJ 705 și am primit garanția fermă că lucrările vor fi încheiate nu peste foarte multă vreme.
Consolidările sunt gata, iar în prezent se intervine pe parte de terasamente. De asemenea, pe un kilometru de drum dintr-un total de 5 kilometri a fost turnat asfaltul. Munca de asfaltare va fi reluată către finalul săptămânii viitoare.
M-am deplasat, personal, în cursul zilei de astăzi, pe șantierul acestui drum și sunt mulțumit de calitatea lucrărilor de până acum. Repet: nu este o lucrare deloc ușoară, din punct de vedere tehnic, dar cel mai important este că va fi finalizată curând”, a transmis Marius Hațegan, vicepreședintele CJ Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
