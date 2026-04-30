FOTO | Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se vor încheia

Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare este la un pas de finalizare. Lucrările de asfaltare vor fi reluate săptămâna viitoare, iar în aproximativ 2 luni, DJ 705 va terminat.

,,Am avut o nouă discuție cu reprezentanții Florea Grup, compania care face lucrările pe DJ 705 și am primit garanția fermă că lucrările vor fi încheiate nu peste foarte multă vreme.

Consolidările sunt gata, iar în prezent se intervine pe parte de terasamente. De asemenea, pe un kilometru de drum dintr-un total de 5 kilometri a fost turnat asfaltul. Munca de asfaltare va fi reluată către finalul săptămânii viitoare.

M-am deplasat, personal, în cursul zilei de astăzi, pe șantierul acestui drum și sunt mulțumit de calitatea lucrărilor de până acum. Repet: nu este o lucrare deloc ușoară, din punct de vedere tehnic, dar cel mai important este că va fi finalizată curând”, a transmis Marius Hațegan, vicepreședintele CJ Alba.

Politică Administrație

VIDEO | Cel mai mare buget din istoria Blajului a fost aprobat. Primar: 303 milioane de lei sunt destinate investițiilor

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

29 aprilie 2026

De

Cel mai mare buget din istoria Blajului a fost aprobat. Primar: Un buget imens, dintre care 303 milioane de lei sunt destinate investițiilor Cel mai mare buget din istoria municipiului Blaj, potrivit primarului, a fost aprobat recent de Consiliul Local. Bugetul a trecut cu 17 voturi „pentru”, în timp ce un consilier a fost absent, […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Primăria Aiud: Licitație publică cu strigare pentru atribuirea unui număr de 67 locuri de parcare rămase libere

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

29 aprilie 2026

De

Primăria Aiud: Licitație publică cu strigare pentru atribuirea unui număr de 67 locuri de parcare rămase libere Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, în conformitate cu Regulamentul de închiriere a parcărilor amenajate din Municipiul Aiud, organizează în datele de 20, 28 mai și 9 iunie 2026, licitație publică cu strigare pentru atribuirea […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Sandu Heler (PSD) a demisionat din funcția de subprefect al județului Alba: ,,O decizie corectă atât timp cât a fost depusă moțiunea de cenzură”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

29 aprilie 2026

De

Sandu Heler (PSD) a demisionat din funcția de subprefect al județului Alba: ,,O decizie corectă atât timp cât a fost depusă moțiunea de cenzură” Sandu Heler a demisionat miercuri, 29 aprilie 2026, din funcția de subprefect al județului Alba. El a ocupat această funcție din 2024. ,,Da, am demisionat. Mi se pare o decizie corectă […]

Citește mai mult