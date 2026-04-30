Bugetul orașului Cugir pentru anul 2026, aprobat: „Investiții pentru comunitate și dezvoltare durabilă”

Bugetul aprobat pentru anul 2026 conturează direcțiile esențiale de dezvoltare ale orașului, fiind construit pe un echilibru clar între asigurarea funcționării serviciilor publice și susținerea investițiilor necesare modernizării comunității, au transmis reprezentanții administrației locale din Cugir.

Valoarea totală a bugetului consolidat este de 140.169.150 lei, din care 100.742.300 lei reprezintă bugetul local, completat de 38.519.230 lei aferenți instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții și 907.620 lei proveniți din fonduri nerambursabile.

La nivelul bugetului local, structura veniturilor reflectă o bază financiară stabilă: 42% provin din venituri proprii, 34% din cote defalcate din TVA, direcționate în principal către educație și servicii sociale, iar 24% reprezintă subvenții și transferuri pentru susținerea programelor și proiectelor de dezvoltare.

Distribuția cheltuielilor evidențiază o orientare clară către dezvoltare, 38% din buget fiind alocat investițiilor. Restul fondurilor susțin funcționarea orașului: servicii și întreținere (20%), cheltuieli de personal (19%), transferuri către instituții și servicii locale (11%), servicii sociale (6%) și plata obligațiilor financiare (6%).

*Proiecte finanțate din FEN (fonduri europene nerambursabile), în sumă totală de 12.695.000 lei: Construire grădiniță în localitatea Vinerea; Construire parc fotovoltaic.

*Proiecte finanțate prin PNRR, în sumă totală de 4.505.000 lei: Plan Urbanistic General al UAT Cugir; înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar; Centrul de zi pentru copii Cugir.

*Lucrări de infrastructură în continuare, în sumă de 6.350.000 lei, finanțate prin programul „Anghel Saligny”, respectiv: Modernizarea drumului public Calea Gorunilor; Modernizarea străzilor Deal și Plevnei.

*Lucrări de investiții noi, în sumă de 5.000.000 lei: Montare stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice; execuție loc de joacă pe str. Victoriei nr. 19; platformă stație de compost; Centrul cultural „Ioan Mihu”.

*Achiziții de imobile, în sumă de 4.200.000 lei: Cinematograf Patria; Cinematograf 7 Noiembrie; sediu gaz Cindeni.

*Exproprieri, studii de fezabilitate și DALI-uri necesare pentru pregătirea unor proiecte de investiții noi, în sumă de 1.630.000 lei, dintre care: SF Parc industrial; SF Sistem de stocare a energiei electrice; extindere rețea de distribuție gaze naturale; punerea în valoare și valorificarea sitului arheologic de la Cugir.

*Execuție branșamente electrice și extinderi rețele electrice de distribuție, în sumă de 1.000.000 lei.

*Dotări, în sumă de 2.270.000 lei, constând în: autospecială pentru pompieri; extindere rețea de supraveghere video; echipamente de lucru; echipamente IT și softuri pentru asigurarea funcționalității; unitate dentară la cabinetul școlar.

„Acest buget reflectă o abordare orientată spre modernizare, eficiență și utilizarea responsabilă a resurselor, cu accent pe investiții care generează beneficii pe termen lung pentru comunitate. Bugetul anului 2026 reprezintă un instrument strategic prin care sunt consolidate serviciile publice, sunt accelerate investițiile și este susținută dezvoltarea durabilă a orașului, în condiții de transparență și responsabilitate.”, au precizat reprezentanții Primăriei Cugir.

„Bugetul stabilit pentru anul 2026 reconfirmă angajamentul nostru față de comunitate, prin transparență și responsabilitate în gestionarea fondurilor publice. Prioritizăm investițiile esențiale pentru siguranța cetățenilor și dezvoltarea infrastructurii, în paralel cu implementarea unor soluții sustenabile care să asigure dezvoltarea durabilă a orașului pe termen lung. Reabilitarea Pieței Agroalimentare de Jos continuă să reprezinte o prioritate pentru comunitate și va fi abordată cu responsabilitate în perioada următoare. De asemenea, conform promisiunilor asumate, vom finanța extinderea rețelei electrice de distribuție pe strada Râul Mare. Direcția este una clară: utilizarea eficientă a resurselor în beneficiul întregii comunități”, a declarat primarul Adrian Teban.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI