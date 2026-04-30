Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș – performanță, tradiție și creativitate la Concursul Regional „Tradiții și obiceiuri de Paște într-o Românie ECO”. Ce premii au obținut elevii

Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș – performanță, tradiție și creativitate la Concursul Regional „Tradiții și obiceiuri de Paște într-o Românie ECO”

În data de 29 aprilie 2026, elevii și profesorii Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș au reprezentat cu onoare și mândrie județul Alba și regiunea Transilvania la cea de-a III-a ediție a Concursului Regional „Tradiții și obiceiuri de Paște într-o Românie ECO”, desfășurat în prestigiosul cadru al Castelului Nopcsa din Săcel, județul Hunedoara.

Elevii au fost coordonați de prof. Diane Popa și de prof. colaboratori: Popa Adela și Oana Sas-Varga.

Participarea liceului a fost una complexă și remarcabilă, prin promovarea patrimoniului cultural local sub tema „Transilvania autentică”, un proiect amplu care a adus în prim-plan frumusețea tradițiilor, obiceiurilor pascale, valorilor comunitare și identității culturale din zona Sebeș-Alba.

Standul tradițional al liceului a impresionat prin autenticitate, reunind costume populare, obiecte tradiționale, gastronomie locală, elemente de decor specifice și materiale reprezentative pentru localitățile Șugag, Câlnic, Sebeș și Săsciori.

Un moment aparte l-a constituit prezentarea filmului documentar dedicat obiceiului unic „Statu la vase” din Șugag, tradiție păstrată în a doua zi de Paște, când tinerii căsătoriți de un an primesc din partea comunității și a nașilor obiecte simbolice, în special vase, ca semn al comuniunii și sprijinului pentru noua familie.

La secțiunea Eco-design, elevii Giulia Simon, Fabian Lazăr, Toader Alexandra, Trufin Eduard, Sora Raluca, Bolea Georgiana și Țăran Marius au realizat o impresionantă prezentare artistică a zonei Sebeș-Alba folosind materiale reciclabile, promovând patrimoniul local printr-o abordare modernă, creativă și sustenabilă. Proiectul lor a evidențiat atât frumusețea locurilor, cât și responsabilitatea față de mediu, demonstrând că tradiția și inovația pot merge împreună. Au primit mențiune pentru această prezentare.

La secțiunea Folclor, talentul artistic al elevilor liceului a fost evidențiat prin prestația deosebită a lui Fabian Lazăr, elev în clasa a IX-a A, care a interpretat cu emoție și autenticitate un cântec de cătănie, reușind să impresioneze juriul și publicul prin voce, expresivitate și respect pentru folclorul românesc. Pentru această interpretare remarcabilă, Fabian Lazăr a obținut Premiul al II-lea, o distincție importantă care confirmă valoarea artistică și pregătirea elevilor LPS Sebeș.

Rezultatele obținute confirmă implicarea, talentul și munca susținută a elevilor și profesorilor coordonatori, care au transformat această participare într-un exemplu de excelență educațională și culturală.

Felicitări tuturor participanților pentru reprezentarea de excepție a Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș! Prin pasiune, respect pentru tradiție și spirit competitiv, acești tineri demonstrează că valorile autentice ale Transilvaniei continuă să fie promovate cu succes de noile generații.

