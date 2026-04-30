FOTO | Misiune de salvare ,,cu greutate” la Blaj: Un cal a fost salvat de pompieri după ce a căzut într-o rigolă

Misiune de salvare ,,cu greutate” la Blaj: Un cal a fost salvat de pompieri după ce a căzut într-o rigolă​

Pompierii din Blaj au avut parte de o misiune de salvare cu greutate la Blaj. Aceștia au salvat joi seara un cal care căzuse într-o rigolă.

Pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Blaj au intervenit astăzi pe strada Sălcilor, pentru salvarea unui cal căzut într-o rigolă.

​

Echipajul a intervenit prompt, utilizând echipamentele specifice pentru a extrage animalul în condiții de siguranță. Datorită intervenției rapide și precise a colegilor noștri, calul a fost salvat și predat aparținătorilor fără a suferi vătămări.

Viața are prioritate în orice formă ar fi ea!

