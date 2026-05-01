FOTO: Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, la un pas de finala Conference League! Internaționalul român, evoluție consistentă în victoria cu Strasbourg, din semifinale!

Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, la un pas de finala Conference League! Internaționalul român, evoluție consistentă în victoria cu Strasbourg, din semifinale!
Andrei Rațiu, jucătorul originar din comuna Unirea (s-a născut la Aiud), este la un pas de finala Conference League, după ce echipa sa Rayo Vallecano a învins, acasă, pe Strasbourg, 1-0, în manșa tur a semifinalelor celei de-a treia competiții continentale.
Citește și: FOTO: Andrei Florin Rațiu,fotbalist originar din Alba, a cucerit UEFA Europa League cu Villarreal
Fundașul dreapta a mai cunoscut, în urmă cu 5 ani, bucuria cuceririi unui trofeu european, cu o altă formație spaniolă, Villarreal, respectiv Europa League, în 2021
Rayo Vallecano, cu Andrei Rațiu (27 de ani) integralist, a făcut un pas important spre marea finală Conference League, după victoria la limită în fața francezilor de la Strasbourg, scor 1-0. În celălalt duel al serii, Crystal Palace a defilat în deplasare cu Șahtior Donețk, 3-1.
Manșa retur a fost programată săptămâna viitoare, pe 7 mai, de la ora 22:00. Marea finală a fost programată pe Red Bull Arena din Leipzig, pe 27 mai.
*Andrei Rațiu, evoluție solidă în Rayo – Strasbourg
Pe „Campo de Futbol de Vallecas”, Andrei Rațiu a fost din nou integralist. Într-un meci de uzură, în care defensiva spaniolilor a trebuit să fie la înălțime, internaționalul român a oferit o prestație defensivă solidă.
Golul care a decis soarta partidei a venit în minutul 54, când Alemao a reușit să perforeze defensiva celor de la Strasbourg. Cifrele lui Rațiu: 5 deposedări reușite din 5 încercări și o precizie a paselor de peste 80%. Rayo are un avantaj fragil, dar prețios, înaintea returului din Hexagon.
Sonic” a avut o nouă prestație solidă în tricoul madrilenilor, cu realizări atât în apărare, cât și în atac, așa că a luat una dintre cele mai mari note de pe teren, la capătul unui meci ce a durat în total 105 minute (prima repriză prelungită cu șase minute, iar a doua cu nouă minute).
Pe Flashscore, Andrei Rațiu a primit nota 7,4, a treia cea mai mare de la Rayo Vallecano, depășit doar de Lejeune (7,5) și Palazon (8). Media echipei spaniole a fost de 7,2. De partea cealaltă de la Strasbourg s-a remarcat portarul Mike Penders, notat cu 7,5 pentru cele șapte suturi pe poartă scoase.
Rayo Vallecano a dominat categoric meciul, cu 24 de șuturi în total, în timp ce Strasbourg a șutat de doar cinci ori, niciodată pe cadrul porții.
sursa: Gazeta Sporturilor
Știri recente din categoria Sport
SuperLiga Alba, etapa 19: Performanța Ighiu victorie netă cu CS Zlatna | Alte două debuturi de tineri fotbaliști în distribuția lui Selagea
SuperLiga Alba, etapa 19: Performanța Ighiu victorie netă cu CS Zlatna | Alte două debuturi de tineri fotbaliști în distribuția lui Ciprian Selagea În prologul rundei, victorie clară pentru trupa lui Selagea, care a mai avut și 3 bare. Citește și: VIDEO: SuperLiga Alba, etapa 19: Viitorul Sântimbru, victorie în derby-ul extern cu Industria Galda de […]
FOTO: Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, calificată al cincilea an la rând la turneul final de fotbal feminin! O nouă performanță pentru fetele pregătite de Tiberiu Boca
Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, calificată al cincilea an la rând la turneul final de fotbal feminin | O nouă performanță pentru fetele pregătite de Tiberiu Boca Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra s-a calificat al cincilea an la rând la turneul final de fotbal feminin, prevăzut la Timișoara, aceasta în urma câștigării etapei de zonă […]
Campioanele din Alba, Șugag, Ciugud și Bistra, la faza zonală a Cupei Satelor, la Gura Râului, marți, 5 mai
Campioanele din Alba, Șugag, Ciugud și Bistra, la faza zonală a Cupei Satelor, la Gura Râului (Sibiu), marți, 5 mai Campioanele din Alba vor participa, marți, 5 mai, la faza zonală a Cupei Satelor, Federația Română de Fotbal stabilind ca locație comuna Gura Râului, din județul Sibiu. Citește și: FOTO: Cupa Satelor 2026, campioane: Șugag (Under […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
SCUMPIRE a carburanților în România chiar de Ziua Muncii 2026: Cât costă acum benzina și motorina în Alba Iulia
SCUMPIRE a carburanților în România chiar de Ziua Muncii 2026: Cât costă acum benzina și motorina în Alba Iulia Benzina...
Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan e ca Liviu Dragnea. Otrăvește fântânile și taie punțile de dialog”
Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan e ca Liviu Dragnea. Otrăvește fântânile și taie punțile de dialog” Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a...
Știrea Zilei
1 Mai, Ziua Muncii: Cum a apărut această sărbătoare și de ce este comemorată în prima zi a lunii mai
1 Mai, Ziua Muncii: Cum a apărut această sărbătoare și de ce este comemorată în prima zi a lunii mai...
FOTO | Misiune de salvare ,,cu greutate” la Blaj: Un cal a fost salvat de pompieri după ce a căzut într-o rigolă
Misiune de salvare ,,cu greutate” la Blaj: Un cal a fost salvat de pompieri după ce a căzut într-o rigolă...
Curier Județean
FOTO | Vernisajul expoziției ,,Istoria gravată”, semnată Stefan Balog, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia
Vernisajul expoziției ,,Istoria gravată”, semnată Stefan Balog, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia Joi, 30 aprilie 2026, ora...
Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș – performanță, tradiție și creativitate la Concursul Regional „Tradiții și obiceiuri de Paște într-o Românie ECO”. Ce premii au obținut elevii
Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș – performanță, tradiție și creativitate la Concursul Regional „Tradiții și obiceiuri de Paște...
Politică Administrație
FOTO | Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se vor încheia
Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se...
VIDEO | Cel mai mare buget din istoria Blajului a fost aprobat. Primar: 303 milioane de lei sunt destinate investițiilor
Cel mai mare buget din istoria Blajului a fost aprobat. Primar: Un buget imens, dintre care 303 milioane de lei...
Opinii Comentarii
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste În fostele ţări comuniste, ziua de 1 mai a fost transformată...
Luna MAI sau FLORAR, plină de prospețime și culoare. De ce este bine să bei vin în prima zi a lunii: Tradiții și superstiții
Luna MAI sau FLORAR, plină de prospețime și culoare. De ce este bine să bei vin în prima zi a...