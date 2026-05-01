FOTO: Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, la un pas de finala Conference League! Internaționalul român, evoluție consistentă în victoria cu Strasbourg, din semifinale!

Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, la un pas de finala Conference League! Internaționalul român, evoluție consistentă în victoria cu Strasbourg, din semifinale!

Andrei Rațiu, jucătorul originar din comuna Unirea (s-a născut la Aiud), este la un pas de finala Conference League, după ce echipa sa Rayo Vallecano a învins, acasă, pe Strasbourg, 1-0, în manșa tur a semifinalelor celei de-a treia competiții continentale.

Fundașul dreapta a mai cunoscut, în urmă cu 5 ani, bucuria cuceririi unui trofeu european, cu o altă formație spaniolă, Villarreal, respectiv Europa League, în 2021

Rayo Vallecano, cu Andrei Rațiu (27 de ani) integralist, a făcut un pas important spre marea finală Conference League, după victoria la limită în fața francezilor de la Strasbourg, scor 1-0. În celălalt duel al serii, Crystal Palace a defilat în deplasare cu Șahtior Donețk, 3-1.

Manșa retur a fost programată săptămâna viitoare, pe 7 mai, de la ora 22:00. Marea finală a fost programată pe Red Bull Arena din Leipzig, pe 27 mai.

*Andrei Rațiu, evoluție solidă în Rayo – Strasbourg

Pe „Campo de Futbol de Vallecas”, Andrei Rațiu a fost din nou integralist. Într-un meci de uzură, în care defensiva spaniolilor a trebuit să fie la înălțime, internaționalul român a oferit o prestație defensivă solidă.

Golul care a decis soarta partidei a venit în minutul 54, când Alemao a reușit să perforeze defensiva celor de la Strasbourg. Cifrele lui Rațiu: 5 deposedări reușite din 5 încercări și o precizie a paselor de peste 80%. Rayo are un avantaj fragil, dar prețios, înaintea returului din Hexagon.

Sonic” a avut o nouă prestație solidă în tricoul madrilenilor, cu realizări atât în apărare, cât și în atac, așa că a luat una dintre cele mai mari note de pe teren, la capătul unui meci ce a durat în total 105 minute (prima repriză prelungită cu șase minute, iar a doua cu nouă minute).

Pe Flashscore, Andrei Rațiu a primit nota 7,4, a treia cea mai mare de la Rayo Vallecano, depășit doar de Lejeune (7,5) și Palazon (8). Media echipei spaniole a fost de 7,2. De partea cealaltă de la Strasbourg s-a remarcat portarul Mike Penders, notat cu 7,5 pentru cele șapte suturi pe poartă scoase.

Rayo Vallecano a dominat categoric meciul, cu 24 de șuturi în total, în timp ce Strasbourg a șutat de doar cinci ori, niciodată pe cadrul porții.

sursa: Gazeta Sporturilor

