FOTO: Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, la un pas de finala Conference League! Internaționalul român, evoluție consistentă în victoria cu Strasbourg, din semifinale!

Andrei Rațiu, jucătorul originar din comuna Unirea (s-a născut la Aiud), este la un pas de finala Conference League, după ce echipa sa Rayo Vallecano a învins, acasă, pe Strasbourg, 1-0, în manșa tur a semifinalelor celei de-a treia competiții continentale.

Fundașul dreapta a mai cunoscut, în urmă cu 5 ani, bucuria cuceririi unui trofeu european, cu o altă formație spaniolă, Villarreal, respectiv Europa League, în 2021

Rayo Vallecano, cu Andrei Rațiu (27 de ani) integralist, a făcut un pas important spre marea finală Conference League, după victoria la limită în fața francezilor de la Strasbourg, scor 1-0. În celălalt duel al serii, Crystal Palace a defilat în deplasare cu Șahtior Donețk, 3-1.

Manșa retur a fost programată săptămâna viitoare, pe 7 mai, de la ora 22:00. Marea finală a fost programată pe Red Bull Arena din Leipzig, pe 27 mai.

*Andrei Rațiu, evoluție solidă în Rayo – Strasbourg

Pe „Campo de Futbol de Vallecas”, Andrei Rațiu a fost din nou integralist. Într-un meci de uzură, în care defensiva spaniolilor a trebuit să fie la înălțime, internaționalul român a oferit o prestație defensivă solidă.

Golul care a decis soarta partidei a venit în minutul 54, când Alemao a reușit să perforeze defensiva celor de la Strasbourg. Cifrele lui Rațiu: 5 deposedări reușite din 5 încercări și o precizie a paselor de peste 80%. Rayo are un avantaj fragil, dar prețios, înaintea returului din Hexagon.

Sonic” a avut o nouă prestație solidă în tricoul madrilenilor, cu realizări atât în apărare, cât și în atac, așa că a luat una dintre cele mai mari note de pe teren, la capătul unui meci ce a durat în total 105 minute (prima repriză prelungită cu șase minute, iar a doua cu nouă minute).

Pe Flashscore, Andrei Rațiu a primit nota 7,4, a treia cea mai mare de la Rayo Vallecano, depășit doar de Lejeune (7,5) și Palazon (8). Media echipei spaniole a fost de 7,2. De partea cealaltă de la Strasbourg s-a remarcat portarul Mike Penders, notat cu 7,5 pentru cele șapte suturi pe poartă scoase.

Rayo Vallecano a dominat categoric meciul, cu 24 de șuturi în total, în timp ce Strasbourg a șutat de doar cinci ori, niciodată pe cadrul porții.

