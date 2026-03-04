FOTO | Sportivi de la Total Sport Alba Iulia, întâlnire memorabilă în Italia cu ocnamureșeanul Bela Bartha și o altă vedetă de la Trentino Volley

Sportivi de la Total Sport Alba Iulia, întâlnire memorabilă în Italia cu ocnamureșeanul Bela Bartha și o altă vedetă de la Trentino Volley

Săptămâna trecută, mai mulți sportivi de la Total Sport Alba Iulia au avut ocazia să îi întâlnească pe Alessandro Michieletto și pe ocnamureșeanul Bela Bartha, vedete ale formației Trentino Volley, la finalul unei partide de volei masculin disputate în Italia.

„Autografele, fotografiile și dialogul direct cu doi sportivi de top au reprezentat un moment memorabil pentru copiii și juniorii noștri. Întâlnirea cu astfel de modele consolidează motivația pentru performanță și dorința de progres continuu.

Astfel de experiențe contribuie la dezvoltarea mentalității de învingător și la înțelegerea nivelului de pregătire necesar pentru marea performanță.

Investim în vise, formăm caractere.

Mulțumim domnului Stancel Marius pentru facilitarea întâlnirii cu acești doi mari sportivi.

sursa: Asociația Sportivă Total Sport

