Sport

FOTO | Sportivi de la Total Sport Alba Iulia, întâlnire memorabilă în Italia cu ocnamureșeanul Bela Bartha și o altă vedetă de la Trentino Volley

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Sportivi de la Total Sport Alba Iulia, întâlnire memorabilă în Italia cu ocnamureșeanul Bela Bartha și o altă vedetă de la Trentino Volley

Săptămâna trecută, mai mulți sportivi de la Total Sport Alba Iulia au avut ocazia să îi întâlnească pe Alessandro Michieletto și pe ocnamureșeanul Bela Bartha, vedete ale formației Trentino Volley, la finalul unei partide de volei masculin disputate în Italia.

„Autografele, fotografiile și dialogul direct cu doi sportivi de top au reprezentat un moment memorabil pentru copiii și juniorii noștri. Întâlnirea cu astfel de modele consolidează motivația pentru performanță și dorința de progres continuu.

Astfel de experiențe contribuie la dezvoltarea mentalității de învingător și la înțelegerea nivelului de pregătire necesar pentru marea performanță.

Investim în vise, formăm caractere.

Mulțumim domnului Stancel Marius pentru facilitarea întâlnirii cu acești doi mari sportivi.

sursa: Asociația Sportivă Total Sport

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Cupa României, optimile de finală, primele meciuri din 2026 în fotbalul amator din Alba | Confruntări interesante, vezi programul meciurilor

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

4 martie 2026

De

Cupa României, optimile de finală, primele meciuri din 2026 în fotbalul amator din Alba | Confruntări interesante, vezi programul meciurilor din weeeknd În weekend este debutul sezonului în fotbalul amator din Alba, cu optimile de finală ale Cupei României, faza județeană. Primul meci va fi, în nocturnă, vineri, la Zlatna, iar ultimul din această fază, […]

Citește mai mult

Sport

LPS Sebeș, meci în optimile de finală ale Cupei României Under 19, la Ghiroda și Giarmata Vii, duminică, 8 martie | Doru Oancea: „Ne jucăm șansele!”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

4 martie 2026

De

LPS Sebeș, meci în optimile de finală ale Cupei României Under 19, la Ghiroda și Giarmata Vii, duminică, 8 martie, primul test din 2006 | Doru Oancea: „Ne jucăm șansele!” La primul meci din acest an, duminică, 8 martie, LPS Sebeș va juca în deplasare cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, la ora 12.00, în […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: România, victorie cu Moldova, în debutul calificărilor pentru Mondial la fotbal feminin | Duel între echipiere ale CSM Unirea Alba Iulia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 6 ore

în

4 martie 2026

De

România, victorie cu Moldova, scor 1-0 (0-0), în debutul calificărilor pentru Mondial la fotbal feminin | Duel între echipiere ale CSM Unirea Alba Iulia România, victorie cu Moldova, în debutul calificărilor pentru Mondial la fotbal feminin, scor 1-0 (0-0). Pe „Arcul de Triumf” s-au regăsit 3 echipere ale CSM Unirea Alba Iulia, Elina Coceanovschi (integralistă […]

Citește mai mult