Calendar ortodox MAI 2026: Sfinții Împărați Constantin și Elena, Înălţarea Domnului și Rusaliile, principalele sărbători religioase ale lunii

Luna Mai sau Florar este a cincea lună a anului în calendarul Gregorian și una dintre cele șapte luni gregoriene cu o durată de 31 de zile. În mai 2026 avem trei sărbători religioase cu cruce roşie, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Înălţarea Domnului și Rusaliile.

Numele lunii mai vine de la denumirea maiores dată de Romulus senatorilor romani. Grecii numeau luna mai Thargelion. În România, luna mai, popular, se numește Florar. Pe ogoare, în livezi, grădini și podgorii activitatea este în toi, iar turmele de oi, cirezile de vite și prisacile dau randament maxim. În nici un an nici o altă lună nu începe cu aceeași zi a săptămânii ca luna mai.

În credința romano-catolică, luna mai este dedicată în mod tradițional sfintei Fecioare Maria.

Când prăznuim Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena

Creştinii ortodocşi îi sărbătoresc pe Sfinţii Constantin şi Elena pe 21 mai. Datorită lor, creştinismul a devenit religie permisă, jertfele sângeroase au fost interzise şi duminica a fost stabilită zi de odihnă în Imperiul Roman.

Sfântul Constantin a fost fiul împăratului Constantius Chlorus şi al Elenei. S-a născut la 27 februarie 272, în cetatea Naissus, astăzi, Nis, în Serbia. După moartea tatălui său din 304, a fost proclamat împărat. Intră în conflict cu Maxentiu, fiul împăratului Maximian, pentru că acesta dorea să ocupe funcţia pe care el o deţinea.

Împărăteasa Elena, mama sfântului Constantin, este cea care a descoperit pe dealul Golgotei, crucea pe care a fost răstignit Hristos. A zidit Biserica Sfântului Mormânt, Biserica din Bethleem, pe cea din Nazaret şi multe alte sfinte locaşuri.

Când este Înălţarea Domnului

Înălţarea Domnului este sărbătorită la 40 de zile după Paşte. Înălţarea Domnului este prăznuită pe 21 mai. De Înălţare se celebrează şi Ziua Eroilor.

În aceste condiţii, în toate bisericile, mănăstirile şi catedralele ortodoxe din ţară şi străinătate se face pomenirea tuturor eroilor români căzuţi de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credinţă, libertate, dreptate şi pentru apărarea ţării şi întregirea neamului.

Rusaliile sau Cincizecimea

Rusaliile sau Pogorârea Sfântului Duh este sărbătoare care are loc în fiecare an, la 50 de zile după Paște.

O veche credință populară spune că Rusaliile sunt spiritele morților care după ce au părăsit mormintele în Joia Mare din săptămâna Paștelui refuză să se întoarcă sub pământ și încep să facă rele oamenilor. Credincioșii evită să le numească Rusalii tocmai pentru a nu le înrăi, de aceea ele mai sunt cunoscute ca iele, zâne sau șoimane.

Duminica Rusaliilor, când credincioşii prăznuiesc Pogorarea Duhului Sfânt, aminteşte de „limbile de foc” care s-au pogorât peste Apostoli. Aceste „limbi” sunt simbolizate, în zilele noastre, prin frunzele de nuc sau de tei. Credincioşii duc, de Rusalii, aceste frunze la biserică pentru a fi sfinţite, apoi le iau acasă şi le aşază la icoane şi la uşi ca să protezeje casa şi pe cei care locuiesc în ea.

Calendar Creștin Ortodox Mai 2025

1 V Sfantul Proroc Ieremia Dezlegare la peste

2 S Aducerea moastelor Sfantului Atanasie cel Mare; Sfantul Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului

3 D Sfantul Irodion de la Lainici, Sfintii Mucenici Timotei si Mavra – Ap. Fapte IX, 32-42Ev. Ioan V, 1-15glas 3, voscr. 4

4 L Sfanta Cuvioasa Mavra de pe Ceahlau; Sfanta Mucenita Pelaghia

5 M Sfanta Cuvioasa Matrona de la Hurezi; Sfanta Irina

6 M Sfantul si Dreptul Iov Dezlegare la peste

7 J Aratarea semnului Sfintei Cruci pe cer la Ierusalim

8 V Sfantul Apostol si Evanghelist loan Dezlegare la peste

9 S Sfantul Proroc Isaia; Aducerea moastelor Sfantului Ierarh Nicolae la Bari

10 D Sfantul Cuvios Calistrat de la Timiseni si Vasiova; Sfantul Simon Zilotul – Ap. Fapte XI, 19-30Ev. Ioan IV, 5-42glas 4, voscr. 7

11 L Sfantul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu; Sfantul Mucenic Mochie; Sfintii Metodie si Chiril, luminatorii slavilor

12 M Sfantul Ioan Valahul

13 M Sfanta Mucenita Glicheria Dezlegare la peste

14 J Sfantul Mucenic Isidor

15 V Sfantul Pahomie cel Mare; Sfantul Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei Dezlegare la peste

16 S Sfantul Cuvios Teodor cel Sfintit; Sfintii Cuviosi Sila, Paisie si Natan de la Sihastria Putnei

17 D Sfantul Apostol Andronic – Ap. Fapte XVI, 16-34Ev. Ioan IX, 1-38glas 5, voscr. 8

18 L Sfantul Mucenic Teodot

19 M Sfantul Mucenic Patrichie, episcopul Prusei

20 M Sfanta Lidia; Sfantul Mucenic Talaleu Dezlegare la peste

21 J Inaltarea Domnului – Ziua Eroilor; Sfintii Imparati Constantin si Elena

22 V Sfantul Mucenic Vasilisc Dezlegare la peste

23 S Sfantul Cuvios Mihail Marturisitorul, episcopul Sinadei

24 D Sfanta Marturisitoare Blandina de la Iasi; Sfantul Cuvios Simeon – Ap. Fapte XX, 16-1828-36Ev. Ioan XVII, 1-13glas 6, voscr. 10

25 L A treia aflare a Capului Sfantului Ioan Botezatorul

26 M Sfantul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli

27 M Sfantul Ioan Rusul Dezlegare la peste

28 J Sfantul Nichita Marturisitorul, Episcopul Calcedonului

29 V Sfanta Mucenita Teodosia din Tir Dezlegare la peste

30 S Sfantul Cuvios Isaachie Marturisitorul (Sambata celor adormiti – Mosii de vara)

31 D Pogorarea Sfantului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); Sfantul Apostol Ermie – Ap. Fapte II, 1-11Ev. Ioan VII, 37-53VIII, 12

