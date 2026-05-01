Calendar ortodox MAI 2026: Sfinții Împărați Constantin și Elena, Înălţarea Domnului și Rusaliile, principalele sărbători religioase ale lunii
Luna Mai sau Florar este a cincea lună a anului în calendarul Gregorian și una dintre cele șapte luni gregoriene cu o durată de 31 de zile. În mai 2026 avem trei sărbători religioase cu cruce roşie, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Înălţarea Domnului și Rusaliile.
Numele lunii mai vine de la denumirea maiores dată de Romulus senatorilor romani. Grecii numeau luna mai Thargelion. În România, luna mai, popular, se numește Florar. Pe ogoare, în livezi, grădini și podgorii activitatea este în toi, iar turmele de oi, cirezile de vite și prisacile dau randament maxim. În nici un an nici o altă lună nu începe cu aceeași zi a săptămânii ca luna mai.
În credința romano-catolică, luna mai este dedicată în mod tradițional sfintei Fecioare Maria.
Când prăznuim Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
Creştinii ortodocşi îi sărbătoresc pe Sfinţii Constantin şi Elena pe 21 mai. Datorită lor, creştinismul a devenit religie permisă, jertfele sângeroase au fost interzise şi duminica a fost stabilită zi de odihnă în Imperiul Roman.
Sfântul Constantin a fost fiul împăratului Constantius Chlorus şi al Elenei. S-a născut la 27 februarie 272, în cetatea Naissus, astăzi, Nis, în Serbia. După moartea tatălui său din 304, a fost proclamat împărat. Intră în conflict cu Maxentiu, fiul împăratului Maximian, pentru că acesta dorea să ocupe funcţia pe care el o deţinea.
Citește și: Cine au fost Sfinții Împărați Constantin și Elena, unii dintre cei mai cunoscuți sfinți ai creștinătății, sărbătoriți pe 21 mai
Împărăteasa Elena, mama sfântului Constantin, este cea care a descoperit pe dealul Golgotei, crucea pe care a fost răstignit Hristos. A zidit Biserica Sfântului Mormânt, Biserica din Bethleem, pe cea din Nazaret şi multe alte sfinte locaşuri.
Când este Înălţarea Domnului
Înălţarea Domnului este sărbătorită la 40 de zile după Paşte. Înălţarea Domnului este prăznuită pe 21 mai. De Înălţare se celebrează şi Ziua Eroilor.
În aceste condiţii, în toate bisericile, mănăstirile şi catedralele ortodoxe din ţară şi străinătate se face pomenirea tuturor eroilor români căzuţi de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credinţă, libertate, dreptate şi pentru apărarea ţării şi întregirea neamului.
Citește și: Înălţarea Domnului. Magie şi ritualuri vechi legate de această sărbătoare
Rusaliile sau Cincizecimea
Rusaliile sau Pogorârea Sfântului Duh este sărbătoare care are loc în fiecare an, la 50 de zile după Paște.
O veche credință populară spune că Rusaliile sunt spiritele morților care după ce au părăsit mormintele în Joia Mare din săptămâna Paștelui refuză să se întoarcă sub pământ și încep să facă rele oamenilor. Credincioșii evită să le numească Rusalii tocmai pentru a nu le înrăi, de aceea ele mai sunt cunoscute ca iele, zâne sau șoimane.
Duminica Rusaliilor, când credincioşii prăznuiesc Pogorarea Duhului Sfânt, aminteşte de „limbile de foc” care s-au pogorât peste Apostoli. Aceste „limbi” sunt simbolizate, în zilele noastre, prin frunzele de nuc sau de tei. Credincioşii duc, de Rusalii, aceste frunze la biserică pentru a fi sfinţite, apoi le iau acasă şi le aşază la icoane şi la uşi ca să protezeje casa şi pe cei care locuiesc în ea.
Calendar Creștin Ortodox Mai 2025
1 V Sfantul Proroc Ieremia Dezlegare la peste
2 S Aducerea moastelor Sfantului Atanasie cel Mare; Sfantul Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului
3 D Sfantul Irodion de la Lainici, Sfintii Mucenici Timotei si Mavra – Ap. Fapte IX, 32-42Ev. Ioan V, 1-15glas 3, voscr. 4
4 L Sfanta Cuvioasa Mavra de pe Ceahlau; Sfanta Mucenita Pelaghia
5 M Sfanta Cuvioasa Matrona de la Hurezi; Sfanta Irina
6 M Sfantul si Dreptul Iov Dezlegare la peste
7 J Aratarea semnului Sfintei Cruci pe cer la Ierusalim
8 V Sfantul Apostol si Evanghelist loan Dezlegare la peste
9 S Sfantul Proroc Isaia; Aducerea moastelor Sfantului Ierarh Nicolae la Bari
10 D Sfantul Cuvios Calistrat de la Timiseni si Vasiova; Sfantul Simon Zilotul – Ap. Fapte XI, 19-30Ev. Ioan IV, 5-42glas 4, voscr. 7
11 L Sfantul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu; Sfantul Mucenic Mochie; Sfintii Metodie si Chiril, luminatorii slavilor
12 M Sfantul Ioan Valahul
13 M Sfanta Mucenita Glicheria Dezlegare la peste
14 J Sfantul Mucenic Isidor
15 V Sfantul Pahomie cel Mare; Sfantul Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei Dezlegare la peste
16 S Sfantul Cuvios Teodor cel Sfintit; Sfintii Cuviosi Sila, Paisie si Natan de la Sihastria Putnei
17 D Sfantul Apostol Andronic – Ap. Fapte XVI, 16-34Ev. Ioan IX, 1-38glas 5, voscr. 8
18 L Sfantul Mucenic Teodot
19 M Sfantul Mucenic Patrichie, episcopul Prusei
20 M Sfanta Lidia; Sfantul Mucenic Talaleu Dezlegare la peste
21 J Inaltarea Domnului – Ziua Eroilor; Sfintii Imparati Constantin si Elena
22 V Sfantul Mucenic Vasilisc Dezlegare la peste
23 S Sfantul Cuvios Mihail Marturisitorul, episcopul Sinadei
24 D Sfanta Marturisitoare Blandina de la Iasi; Sfantul Cuvios Simeon – Ap. Fapte XX, 16-1828-36Ev. Ioan XVII, 1-13glas 6, voscr. 10
25 L A treia aflare a Capului Sfantului Ioan Botezatorul
26 M Sfantul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli
27 M Sfantul Ioan Rusul Dezlegare la peste
28 J Sfantul Nichita Marturisitorul, Episcopul Calcedonului
29 V Sfanta Mucenita Teodosia din Tir Dezlegare la peste
30 S Sfantul Cuvios Isaachie Marturisitorul (Sambata celor adormiti – Mosii de vara)
31 D Pogorarea Sfantului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); Sfantul Apostol Ermie – Ap. Fapte II, 1-11Ev. Ioan VII, 37-53VIII, 12
SCUMPIRE a carburanților în România chiar de Ziua Muncii 2026: Cât costă acum benzina și motorina în Alba Iulia
SCUMPIRE a carburanților în România chiar de Ziua Muncii 2026: Cât costă acum benzina și motorina în Alba Iulia Benzina și motorina s-au scumpit vineri, 1 mai 2026, iar în unele stații diferențele față de ziua precedentă ajung până la 20 de bani pe litru. Benzina standard se apropie rapid de pragul de 9 lei […]
Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan e ca Liviu Dragnea. Otrăvește fântânile și taie punțile de dialog”
Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan e ca Liviu Dragnea. Otrăvește fântânile și taie punțile de dialog” Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, 30 aprilie 2026, la Antena 3 CNN, că premierul Ilie Bolojan seamănă cu Liviu Dragnea din 2017, acuzându-l că încearcă să controleze singur scena politică. Președintele PSD a fost confruntat în studioul televiziunii […]
1 MAI, Ziua Muncii: Ce semnificație are și care este povestea faimoșilor mici
1 MAI, Ziua Muncii: Ce semnificație are și care este povestea faimoșilor mici Data de 1 mai este cunoscută și ca Ziua Internațională a Muncii, sărbătorită în multe țări, inclusiv în România. Pentru majoritatea țărilor din Europa, inclusiv la noi, 1 Mai – Ziua Muncii este zi libera legală. Află cum a apărut și ce […]
1 Mai, Ziua Muncii: Cum a apărut această sărbătoare și de ce este comemorată în prima zi a lunii mai
1 Mai, Ziua Muncii: Cum a apărut această sărbătoare și de ce este comemorată în prima zi a lunii mai...
FOTO | Misiune de salvare ,,cu greutate” la Blaj: Un cal a fost salvat de pompieri după ce a căzut într-o rigolă
Misiune de salvare ,,cu greutate” la Blaj: Un cal a fost salvat de pompieri după ce a căzut într-o rigolă...
FOTO | Vernisajul expoziției ,,Istoria gravată”, semnată Stefan Balog, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia
Vernisajul expoziției ,,Istoria gravată”, semnată Stefan Balog, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia Joi, 30 aprilie 2026, ora...
Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș – performanță, tradiție și creativitate la Concursul Regional „Tradiții și obiceiuri de Paște într-o Românie ECO”. Ce premii au obținut elevii
Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș – performanță, tradiție și creativitate la Concursul Regional „Tradiții și obiceiuri de Paște...
FOTO | Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se vor încheia
Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se...
VIDEO | Cel mai mare buget din istoria Blajului a fost aprobat. Primar: 303 milioane de lei sunt destinate investițiilor
Cel mai mare buget din istoria Blajului a fost aprobat. Primar: Un buget imens, dintre care 303 milioane de lei...
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste În fostele ţări comuniste, ziua de 1 mai a fost transformată...
Luna MAI sau FLORAR, plină de prospețime și culoare. De ce este bine să bei vin în prima zi a lunii: Tradiții și superstiții
Luna MAI sau FLORAR, plină de prospețime și culoare. De ce este bine să bei vin în prima zi a...