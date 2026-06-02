Total Sport Alba Iulia, locul 7 la turneul final Under 13 la minivolei feminin, competiție disputată la Craiova!
Echipa Total Sport Alba Iulia a încheiat pe locul 13 la turneul final Under 13 la minivolei masculin, care s-a desfășurat la Craiova.
Campioană a devenit Dinamo (3-0 în finală), iar pe podium au urcat CS Medgidia și CS Chitila (3-1 în finala mica cu Champions Sibiu). Formația din Alba a înregistrat următoaele rezultate: 0-3 cu Dinamo (viitoarea campioană), 2-3 cu CTF Mihai I, 0-3 cu Champions Sibiu (în grupă, unde s-a clasat ultima), 2-3 cu SCV Craiova (semifinale pentru locurile 5-8), 3-1 cu CTF Mihai I (revanșă, în meciurl pentru locurile 7-8).
Echipa Total Sport Alba Iulia a realizat calificarea la turneul final Under 13 la minivolei feminin, în urma turneului semifinal găzduit în „Alba Blaj” Arena. Echipa pregătită de Carmen Borșai și Dan Moldovan s-a clasat pe locul secund al ierarhiei. Total Sport Alba Iulia a câștigat primele două confruntări, 3-1 cu CSȘ „Avram Iancu” Ștei și gazdele de la CSM Volei Alba Blaj, pierzând la mare luptă, scor 2-3 și 14-16 în setul decisiv, confruntarea decisivă pentru locul întâi, cu CS Chitila (medaliată ulterior cu bronz la naționale). Lot: Irina Lazăr, Alexandra Avram, Andreea Popa, Ștefania Suciu, Iulia Galata, Mara Gherman, Ariana Toader, Beatrice Dăian, Lorena Danoaia, Maya Radu, Antonia Marica, Sofia Canciu (Total Sport), Patricia Simu, Medeea Bărbat, Raluka Martin, Ilinca Săbăduș, Ilinca Baciu (CSȘ Blaj). Această formație este rodul colabărării între CSȘ Blaj (unde fetele sunt pregătite de Emil Ciufudean) și Total Sport Alba Iulia (Dan Moldovan este profesor la CSȘ Blaj).
„Prin organizarea meciurilor în «Alba Blaj Arena» ne-am dorim să le oferim micilor voleibaliste o experiență memorabilă: șansa de a juca pe aceeași suprafață și în aceeași sală în care au evoluat jucătoare de top mondial. Este și o recompensă pentru echipa noastră de minivolei, care și-a îndeplinit obiectivul din primul sezon de existență, odată cu calificarea între primele 16 echipe din țară. Volei Alba Blaj Under 13 este rodul parteneriatului de excepție pe care clubul nostru îl derulează cu Clubul Sportiv Atomic Blaj, toate componentele formației de minivolei și antrenorul Traian Mărginean provenind de la ACS Atomic Blaj”, au transmis reprezentanții Volei Alba Blaj.
