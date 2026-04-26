FOTO: Total Sport Alba Iulia, calificare la turneul final Under 13 la minivolei feminin, după turneul din „Alba Blaj” Arena

Total Sport Alba Iulia, calificare la turneul final Under 13 la minivolei feminin, după turneul din „Alba Blaj” Arena, disputat în weekend!

Echipa Total Sport Alba Iulia a realizat calificarea la turneul final Under 13 la minivolei feminin, în urma turneului semifinal găzduit la Blaj, în „Alba Blaj” Arena.

Fomația din Cetatea Marii Uniri, pregătită de Carmen Borșai și Dan Moldovan, s-a clasat pe locul secund al ierarhiei. Total Sport Alba Iulia a câștigat primele două confruntări, 3-1 cu CSȘ „Avram Iancu” Ștei și gazdele de la CSM Volei Alba Blaj, pierzând la mare luptă, scor 2-3 și 14-16 în setul decisiv, confruntarea decisivă pentru locul întâi, cu CS Chitila.

Lot: Irina Lazăr, Alexandra Avram, Andreea Popa, Ștefania Suciu, Iulia Galata, Mara Gherman, Ariana Toader, Beatrice Dăian, Lorena Danoaia, Maya Radu, Antonia Marica, Sofia Canciu (Total Sport), Patricia Simu, Medeea Bărbat, Raluka Martin, Ilinca Săbăduș, Ilinca Baciu (CSȘ Blaj)

Clasamentul a fost 1. CS Chitila 8 puncte, 2. Total Sport Alba Iulia – 7p, 3. CSȘ „Avram Iancu” Ștei, 4. Volei Alba Blaj

CSM Volei Alba Blaj a organizat Seria C a turneului semifinal II din cadrul Campionatului Național de Volei Under 13 feminin (minivolei). Pentru cele două locuri care duc la turneul final, au jucat, în sistem fiecare cu fiecare, CSM Volei Alba Blaj, Total Sport Alba Iulia, CS Chitila și CSȘ „Avram Iancu” Ștei. „Prin organizarea meciurilor în Alba Blaj Arena ne dorim să le oferim micilor voleibaliste o experiență memorabilă: șansa de a juca pe aceeași suprafață și în aceeași sală în care au evoluat jucătoare de top mondial. Este și o recompensă pentru echipa noastră de minivolei, care și-a îndeplinit obiectivul din primul sezon de existență, odată cu calificarea între primele 16 echipe din țară. Volei Alba Blaj U13 este rodul parteneriatului de excepție pe care clubul nostru îl derulează cu Clubul Sportiv Atomic Blaj, toate componentele formației de minivolei și antrenorul Traian Mărginean provenind de la ACS Atomic Blaj”, au transmis reprezentanții Volei Alba Blaj.

