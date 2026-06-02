Pentru Viitorul Sântimbru, viitoarea campioană, la barajul de promovare în Liga 3: Academica Transilvania Tg. Mureș sau Avântul Reghin (Mureș)!

Viitorul Sântimbru va fi viitoarea campioană din Alba în SuperLiga, mai având nevoie de o emiză, acasă, în ultima rundă, cu „lanterna roșie” Sportul Câmpeni

Formația din Galtiu va întâlni în barajul de prompvare, 20 și 27 iunie, primul meci în deplasare, reprezentanta județului Mureș

Acolo lucrurile nu sunt încă clare, Academica Tg. Mureș având două puncte avans față de Avântul Reghin (57 la 52), când mai sunt două etape, Reghinenii sunt avantajați și de rezultatele directe favorabile (2-1 și 3-0). În ultimele două etape ambele echipe vor câștiga la „masa verde” jocurile cu Viitorul Aluniș (retrasă). Reghinul va juca ultimul meci cu Buzasbesenyo Valea Izvoarelor (6 iunie), iar ldierul se deplasează ultima etapă la MureșulRuși-Munții (13 iunie), echipa de pe locul 4 care poate face campioană pe Avântul, dacă nu pierde!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI